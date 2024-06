Uno de los romances más intensos de este Gran Hermano conocería su desenlace

En una casa de Gran Hermano en la que no abunda el amor, Nicolás y Flor Regidor tuvieron un intenso romance. Sin embargo, si bien se despidieron a los besos y con frases a amor mutuo, se sembró la duda respecto a lo que sucederá una vez fuera del juego, ya que la jugadora duda de lo que puede llegar a ocurrir.

Las cámaras, el encierro y el aislamiento hacen que todo lo que ocurra dentro de la casa de Gran Hermano tome mayor intensidad. Es por eso que, ahora que salió del juego, Flor Regidor analizó en frío cómo está su relación con Nicolás y se animó a contar su en verdad le ve futuro a la pareja o si todo quedó dentro del juego.

Pese a que cuando ella salió ambos se mencionaron mutuamente que “se cuiden”, haciendo alusión a que no estén con otras personas, la eliminada del reality indicó que más allá de eso no existe una relación concreta. Es que se mostró con cautela y bajando la intensidad de lo vivido dentro del show televisivo.

"Me voy a terminar de enamorar cuando lo vea afuera. Él puede hacer lo que quiera. Si me dice que no, seguiré mi camino", lanzó Flor Regidor marcando que más allá de su situación amorosa dentro de Gran Hermano, una vez fuera todo puede cambiar, e incluso cada uno seguir por su lado como si nada hubiera pasado.

Vale la pena aclarar, que incluso dentro del reality la pareja no funcionaba al 100%, ya que en reiteradas oportunidades la jugadora le exigió que se la juegue si en verdad sentía amor por ella, aunque Nicolás siempre se enfocó en sus amigos y en el juego, por lo que hubo momentos de tensión entre ellos.

Sin embargo, ambos terminaron diciéndose “Te amo”, gracias a los sentimientos que uno despertó en el otro. Esto daba a entender que entre ellos podría brotar el amor una vez fuera del juego. Sin embargo ella le puso un parate.

Es que pese a su frase de amor correspondida, ya que él respondió de la misma manera, ahora en frío Flor Regidor admitió que estaba obnubilada por las cámaras, el show y el aislamiento. Es por eso que terminó confesando: "No lo amo".