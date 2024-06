Julieta Poggio y Coti Romero contaron todo sobre su triángulo amoroso con Marcos Ginocchio

Como nunca había pasado antes con otros Gran Hermano, en la pasada edición se dio algo curioso entre los ex participantes: los romances cruzados. En ese marco, Julieta Poggio y Coti Romero hablaron de su triángulo amoroso con Marcos Ginocchio.



Si bien mucho se habló de la buena onda que había entre el salteño y la profesora de danzas, recién cuando salieron de la casa llegaron a concretar, aunque todo fue puertas adentro. Luego, ella confirmaría todo.



En ese contexto, Julieta Poggio confesó que se había enamorado de Marcos Ginocchio, pero que a él no le había pasado lo mismo. Por esa razón, ella lo contó en un tono de tristeza, aunque ya está en otra historia en la actualidad.



Por el lado de Coti Romero, que empezó una relación con Alexis “El Conejo” Quiroga dentro de la casa de Gran Hermano, ahora está en pareja con Nacho Castañares, el ex novio de Lucila “La Tora” Villar.



Ahora, Julieta Poggio y Coti Romero, que ahora son compañeras de trabajo luego de haber terminado muy mal su convivencia en la casa de Gran Hermano, hablaron de su vínculo con Marcos Ginocchio y contaron cómo se llevan hoy en día. “Bien, trabajamos juntas ahora, así que súper bien”, dijo la panelista del debate del reality de Telefe en charla con Socios del Espectáculo.



Por su parte, Coti Romero reconoció: “Fue importante esta entrada que hice a la casa porque ahí me di cuenta de cosas que pasaron anteriormente. Se lo dije a Juli cuando salí y ahí dijimos: ‘Listo, cerramos esta etapa, ya está’”.

Julieta Poggio, Marcos Ginocchio y Coti Romero.



Asimismo, la correntina explicó en qué contexto se dio su affaire con Marcos Ginocchio y cómo repercutió con Julieta Poggio. “Pero yo no sabía que ella estaba con él. Había rumores, pero nada confirmado. Y por eso, cuando hablé con ella, le pedí perdón”, reveló Coti Romero.



En tanto que Julieta Poggio le devolvió la buena onda a su ex compañera en la casa de Gran Hermano, pero sin exagerar sobre su relación actual. “No somos amigas, pero sí somos buenas compañeras”, cerró.