El sorpresivo dato de Cristian U sobre Furia y Gran Hermano

Falta cada vez menos para que termine Gran Hermano y son cada vez menos los participantes dentro de la casa. Una de las más polémicas es, sin duda, Furia, quien muchos aseguran podría ser la ganadora. Sobre esto habló Cristian U, ganador de la edición 2011.



Sucede que Juliana es la indiscutible protagonista de la actual edición del reality de Telefe, más allá de que se consagre o no como la gran ganadora. En ese contexto, Cristian U tuvo un comentario realmente filoso.

Cristian U opinó sobre el juego de Furia en Gran Hermano. Foto: captura de TV.



En su visita a Intrusos, el ex Gran Hermano compartió su mirada sobre el éxito que alcanzó Furia en la actual edición del reality, que la tiene como la gran favorita para terminar ganando el juego, que ya tiene fecha de final: el 7 de julio.



“La realidad es que en los programas satélites de Gran Hermano, sin Furia, habría poca transmisión de GH. Es una piba que le agarró los hilos. ¿Se pasa por momentos? Sí, se puede pasar, pero eso también ocurre en la vida”, comentó Cristian U.



En ese contexto, el ganador de la edición 2011 hizo una importante diferenciación con respecto a otro ex participante. “Y les pido que no la comparen con Alfa. ¿Qué hizo Alfa? Él tuvo la suerte de no encontrarse con un rival fuerte”, remarcó.

Furia, la gran candidata a ganar Gran Hermano. Foto: captura de TV.



Ante las palabras de Cristian U, Florencia de la V, la conductora de Intrusos, también se la jugó en su opinión sobre el juego de Furia, que despierta polémica desde el primer día. “Lo que yo siento desde afuera, en general, es como que tratan de naturalizar la violencia. ¿Es una buena jugadora? Sí, nadie lo discute. Pero bajo esa premisa le justifican todo”, sostuvo.



En ese marco, recordó una situación que generó grandes críticas: el día que le dio una cachetada suave a Williams, EL Paisa. “El contacto físico era expulsión y no lo cumplieron. Entonces es algo que no termino de comprender en el juego del reality”, cerró Flor de la V.