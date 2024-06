El dolor al borde del llanto de Osvaldo Laport en la mesa de Juana Viale al hablar de su mamá

Osvaldo Laport se sentó en la mesa de Juana Viale hablar y ayudar a tomar consciencia de lo que viven los pacientes con ELA (Esclerosis lateral amiotrófica). Es por eso que no pudo evitar sensibilizarse, ya que su madre padeció esa enfermedad y falleció en 2011.

La conversación comenzó con Osvaldo Laport escuchando atentamente a Mariana Bendersky: “Yo trabajo en el Hospital Fernández y tenemos un equipo multidisciplinario para la atención de estos pacientes (con ELA), funciona perfecto. Pero nunca tenemos plata, porque sale 5 millones por mes, mínimo, mantener un paciente así. Hay que sumarle la silla que sale 6 millones y el dispositivo que sale otros 4 y así, es imposible”.

Por su parte, María Eugenia “Uque” Sequeiros, esposa de Esteban Bullrich, quien padece ELA, expuso el rol de la Fundación que el ex ministro creó: “Lo que hace es acompañar a la familia, al paciente y acercar estos elementos a gente que no puede acceder. Entonces es muy duro”.

Fue allí cuando Osvaldo Laport tomó la palabra al borde de las lágrimas para recordar a su madre: “En el caso de mi vieja, que padeció ELA, toda la familia, todos mis hermanos hicimos lo imposible. En esos casos hay mucho para hacer porque el paciente quiere vivir”.

Al ser consultado por Juana Viale, el actor expuso cuánto tiempo vivió con ELA: “Fueron muchos años, creo que fue uno de los primeros casos en Uruguay. Por eso hablo de ésto de preparar a la gente para atender a este tipo de pacientes. Porque el pilar fundamental, al no tener el servicio adecuado, es el amor”.

“Es el amor, es no enojarte. Entonces todas las señoras que trabajaron en casa, que fueron muchísimas y les agradezco, hacían lo que podían. Y uno veía la imposibilidad del sufrimiento de mi vieja. La imposibilidad de comunicarse. Osea que manualmente pudimos comenzar a hacerlo, en aquellos años, con el abecedario, después con la computadora y así”, opinó Osvaldo Laport sobre la única receta que le resultó.

“Otra situación muy sensible fue cuando no sabía cómo expresar, ya no podía expresarlo. Hasta que empecé a entender que me señalaba algo con la mirada de sus ojos a un mueble del dormitorio. ¿Qué era? Un collar de perlas que le habíamos regalado cuando cumplió los 50 años de bodas de oro, para que se los trajese a Jazmín (hija de Laport)”, expresó. Además, en medio de su anécdota, Laport le envió fuerzas y valoró al ex ministro: “Esteban (Bullrich), mi admiración viejo”.