Revelan los nombres de los famosos que estuvieron involucrados en el escándalo de Carolina Oltra y su esposo

Semanas atrás se filtró el rumor que Carolina Oltra habría descubierto a su marido Emanuel Moriatis siéndole infiel. La situación tomó mayor revuelo con las formas, ya que se dijo que la modelo encontró un departamento que el piloto de carreras utilizaba para hacer fiestas privadas con promotoras y otros amigos famosos.

“Carolina habría descubierto a Emanuel Moriatis en un departamento privado donde él invitaba amigos a compartir momentos con terceras personas", explicaron en su entonces en Socios del espectáculo. Una información que sin dudas armó un fuerte revuelo.

"Habría llamado por teléfono, una por una, a una actriz, a una modelo y a una conductora. Y a otra modelo y conductora enemiga, para darle los nombres de sus maridos. Diciendo que los había descubierto, junto con el suyo, en este departamento donde invitaban a señoritas a pasar buenos momentos", agregaron.

Sin embargo, en ningún momento mencionaron la identidad de las personas con las que Carolina Oltra se habría comunicado. Poco después la famosa salió a desmentir estas versiones, en primer lugar diciendo que no está separada de su esposo y que no había problema alguno.

Luego de unos días de silencio absoluto y estas supuestas infidelidades por revelar, ahora fue Laura Ubfal quien describió que existen otros famosos involucrados en la trama. “Yo conozco un lugar donde se juntan todos los corredores de autos, en el golf de Nordelta. Son todos amigos. Viven cuatro familias muy conocidas”, comenzó explicando.

Fue entonces cuando señaló los nombres de las celebridades: “Vive la familia de Fernando Cavenaghi, la de Gonzalo Pity Martínez, la de Carolina Oltra, y vive la familia de Sabrina Garciarena y Germán Paoloski. Las cuatro mujeres son amigas, tienen un chat en común”.

El escándalo de Carolina Oltra y su esposo sigue en ascenso.

Ubfal siguió desmenuzando el tema: “La primera que se enteró del tema de las chicas que llegaron a la guardia de ese country, según mi versión, es Sabrina Garciarena. Sabrina pone en el chat de amigas ‘Carolina agarra el teléfono de Moriatis’, y ahí en el celular ve este tema”.