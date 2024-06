Qué dijo Mariana Brey en LAM de su pelea con Pablo Duggan: así quedó la relación

Mariana Brey protagonizó un tenso cruce en vivo con Pablo Duggan al aire de Duro de Domar, el ya clásico formato que se transmite desde hace unos años en C5N. Todo surgió por el cierre del Ministerio de Mujeres. Tras la picante disputa, la periodista hizo su descargo en LAM sobre lo sucedido.

Durante las últimas horas, el Gobierno de Javier Milei anunció el cierre definitivo del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades, como parte de las medidas y diferentes ajustes que se vienen haciendo durante los últimos meses. Por supuesto, esto generó opiniones encontradas y en C5N se desató una fuerte pelea.

"Nunca bajó el índice de muerte de mujeres con un ministerio de mujer funcionando", opinó Mariana Brey en Duro de Domar, aunque el conductor Pablo Duggan la cruzó sin titubear: "Es una barbaridad lo que estás diciendo". La discusión fue subiendo de tono, con gritos y faltas de respeto, con el paso de los minutos.

Entonces, cando el presentador del programa buscó tergiversar las palabras de su panelista, ella terminó por explotar: "Sos un maleducado. Cada vez que voy a hablar, me querés tapar. Me hacés una pregunta y me callás. ¿Así te gusta conducir? Seguí así. No se puede discutir con vos".

Al salir del canal, la periodista fue interceptada por las cámaras de LAM y explicó lo sucedido: “Vengo acá, trabajo, cumplo mi función, opino libremente aunque para muchos debe ser algo raro de entender. Porque además lo puedo hacer en este canal en el que estoy trabajando hace varios años y me manejo con bastante libertad. Ese es mi rol, esa es mi función”.

Cuando el notero le preguntó si sentía que su opinión molestaba, Mariana Brey no quiso recoger ese guante: “No me hago cargo de lo que a otro le pueda pasar con mi opinión. Puede ser que moleste y hay gente que es más tolerante a las diferencias y hay gente que es menos tolerante”.

Pablo Duggan y Mariana Brey se trenzaron fuerte en Duro de Domar.

“Yo me siento una persona respetuosa, es decir, en general voy por la vida siendo muy respetuosa. Incluso cuando no coincido con alguien o puede no caerme bien alguien. Pero bueno después si alguien te falta el respeto creo que también hay que tener un límite, yo sé poner los límites y decir: ‘hasta acá sí y hasta acá no’”, siguió.