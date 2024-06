La firme postura de Guillermina Valdés sobre Milett, la novia de Tinelli

Si bien desde hace tiempo dejaron de ser pareja, Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli estuvieron juntos por casi una década, como parte de una historia de amor en la que tuvieron un hijo en común -Lolo-. Ahora ambos se encuentran en diferentes nuevos romances -ella con Joaquín Furriel y él con Milett Figueroa-, pero la modelo sorprendió al hablar de la nueva novia del conductor.

La historia entre el presentador del Bailando y la modelo peruana viene teniendo algunos giros desde la segunda parte del año pasado. Se enamoraron en la pantalla de América, en plena pista, pero también tuvieron algunos idas y vueltas que apuntaban a una separación. No obstante, superaron la tormenta y hoy se muestran felizmente juntos.

Por estas horas, en una nota con Socios del espectáculo la empresaria fue consultada justamente por la nueva pareja de su ex. Dijo que todavía no pudo conocer a la modelo y no dudó en opinar de cómo ve al padre de su hijo desde que volvió a apostar al amor.

“No la conozco, pero me cae bien porque lo veo bien a Marce; así que es lo único que me importa, que el papá de mi hijo esté bien y ya está. Es eso. Así que, bienvenida”, se sinceró Guillermina Valdés con su particular simpatía.

También habló de las versiones que indicaban que las hijas mayores del conductor no tenían una buena relación con Milett Figueroa, recordando que fue uno de los cuestionamientos que más se hizo alrededor de la mediática pareja. Sin embargo, no quiso meterse en polémicas que no la involucran.

“¿Ah, en serio? No voy a hablar de lo que no sé”, lanzó la empresaria, esbozando incertidumbre al respecto. Luego, sin querer decir nada de más, sentenció: “Mirá todo lo que te hablé, de lo que sabía. Ahora, de lo que no sé, no puedo hablar”.

Guillermina Valdés dijo llevarse bien con su ex Marcelo Tinelli.

“¿Con Cande y con Mica tenés buena relación?”, le preguntaron también, recordando que en algún momento se rumoreó que la actriz no estaba en buenos términos con las dos jóvenes hijas de Marcelo Tinelli. “Siempre tuve un vínculo hermoso, la verdad que sí”, contestó sin rodeos.