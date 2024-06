El conmovedor mensaje de Marcela Pagano confirmando que está embarazada

La diputada Marcela Pagano, de la Libertad Avanza (LLA), anunció este viernes que está embarazada, a través de un posteo en sus redes sociales.

"Quiero contarles que estoy felizmente embarazada. No veía la hora de poder gritar esta noticia, pero recién hoy tengo la confirmación después de muchas idas y vueltas con mi salud de que este bebé está bien", señaló Marcela Pagano.

Además, indicó que "como es de público conocimiento, hace mucho congelé óvulos persiguiendo este sueño que hoy por fin ya es una realidad. Claro que debo seguir cuidándome porque este bebito depende 100 por ciento de mí".

El posteo de Marcela Pagano anunciando que está embarazada.

Para finalizar su mensaje, escribió: "Gracias por tanto cariño que desde esta red siempre me comparten, y desde ya perdón por no poder responder cada mensaje. Mi ansiedad por contarlo era mucha!! Gracias Dios por este milagro. Nunca hay imposibles cuando uno no baja los brazos buscando alcanzar un sueño".

Marcela Pagano antes de asumir en su banca como diputada fue periodista.

Marcela Pagano, quien además es periodista, había quedado recientemente en el centro de la escena debido a la interna que provocó dentro de La Libertad Avanza su designación como titular de la Comisión de Juicio Político.

Tras una serie de desacuerdos con Martín Menem -presidente de la Cámara de Diputados- por su fallido nombramiento, Pagano fue internada por un pico de estrés.