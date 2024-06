Preocupan las versiones de despido de la panelista de C5N que interpeló a un conocido conductor del canal: "Sos un..."

Un tenso momento se vivió al aire en la pantalla de C5N cuando en Duro de Domar la panelista Mariana Brey interpeló en vivo al conductor Pablo Duggan. Tras el episodio, en algunas redes especializadas en medios comenzó a circular una preocupante versión de despido de la periodista, rumor que de momento no ha sido respondido por los protagonistas de este cruce.

En el mencionado programa de C5N, mientras debatían sobre la determinación del Gobierno de cerrar el ex Ministerio de la Mujer, Mariana Brey sentenció: "Nunca bajó el índice de muerte de mujeres con un ministerio de mujer funcionando. No funcionó el Ministerio de la Mujer".

Entonces Pablo Duggan reaccionó retrucando: "Es una barbaridad lo que estás diciendo". A lo que su compañera de C5N redobló: "Barbaridad es lo que decís vos todos los días en el programa... No me hagas decir cosas que no estoy diciendo, me das vuelta todo. Vos interpretá lo que quieras. Con vos no se puede discutir, me hablás arriba todo el tiempo".

Luego Duggan desafió a Brey planteando: "Si funcionaba mal, ¿por qué no lo hacés funcionar bien?". En medio del breve lapso de silencio de la panelista, el conductor remató: "Bueno, listo. No tiene respuesta, ya está".

Mariana Brey, la panelista que interpeló a Pablo Duggan en vivo. Foto: Instagram @breymariana.

Sin embargo, Mariana Brey fue por más contra el astro de C5N y arremetió contra Pablo Duggan: "Sos un maleducado. Cada vez que voy a hablar, me querés tapar. Me hacés una pregunta y me callás. ¿Así te gusta conducir? Seguí así. No se puede discutir con vos... Ahora no tengo ganas de contestarte, a gente maleducada prefiero no contestarle".

Tras el áspero episodio, en las redes sociales comenzaron a dar detalles sobre un presunto estallido que habría tenido Duggan tras el cruce con Brey, y los rumores llegaron a apuntar que el asunto terminaría en el supuesto despido de la comunicadora. Tal trascendido no resulta del todo posible, ya que la presencia de la panelista es absolutamente funcional en materia de contraste ideológico con la posición de acérrima resistencia al oficialismo que sostienen las figuras de C5N.