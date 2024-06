Mariana Brey cruzó en vivo a Pablo Duggan en Duro de Domar: "Maleducado"

Mariana Brey protagonizó un momento muy tenso al aire en Duro de Domar (C5N) al cruzarse con Pablo Duggan, mientras debatían sobre el cierre el Ministerio de la Mujer, en consonancia con la aversión a las políticas de género que manifiesta el actual gobierno libertario, cuando en el país ocurre un femicidio cada 37 horas.

Todo estalló cuando la periodista opinó al respecto y dijo: "Nunca bajó el índice de muerte de mujeres con un Ministerio de la Mujer funcionando. No funcionó el ministerio”. Y el conductor del ciclo la cruzó: "Es una barbaridad lo que estás diciendo".

"Barbaridad es lo que decís vos todos los días en el programa", se plantó Mariana Brey, podrida de cómo Pablo Duggan lleva el programa y trata a los integrantes del panel.

Y mientras el conductor rebatía sus dichos, Brey arremetió: "No me hagas decir cosas que no estoy diciendo, me das vuelta todo. Vos interpretá lo que quieras. Con vos no se puede discutir, me hablás arriba todo el tiempo".

Mariana Brey le puso los puntos a Pablo Duggan al aire en Duro de Domar. Instagram Mariana Brey.

Entonces Duggan objetó: "Si funcionaba mal (el ministerio), ¿por qué no lo hacés funcionar bien?". Y como ella se quedó en silenció, el hombre saltó: "Bueno, listo. No tiene respuesta, ya está".

Con la paciencia colmada, Mariana no se quedó en el molde y soltó todo lo que venía guardándose: "Sos un maleducado. Cada vez que voy a hablar, me querés tapar. Me hacés una pregunta y me callás. ¿Así te gusta conducir? Seguí así. No se puede discutir con vos".

Pablo Duggan chicaneó a Mariana Brey y ella estalló en Duro de Domar. Captura TV.

"Ahora no tengo ganas de contestarte, a gente maleducada prefiero no contestarle", cerró Brey, enojada luego de varias chicanas del conductor que tiempo atrás fue señalado por ex compañeras de trabajo por maltrato.

Por qué Mariana Brey renunció a Argenzuela

Cabe destacar que este problema con Pablo Duggan no es el primero que tiene Mariana Brey con los hombres fuertes de C5N. De hecho, meses atrás la panelista se fue de Argenzuela dando un portazo por sus constantes choques con Diego Brancatelli cuando el periodista reemplazaba a Jorge Rial en la conducción. Mariana Brey se fue de Argenzuela por sus constantes choques con Diego Brancatelli.

Harta de los ninguneos y cruces al aire con Diego Brancatelli, Mariana Brey se fue de Argenzuela y le confió a Ángel de Brito el trasfondo de esa decisión. "Obviamente, me contó que uno de los motivos de su salida fue que se le hacía duro convivir con un maltratador como Brancatelli. Esto lo ha dicho ella en diferentes notas y se lo ha dicho a Brancatelli", aclaró el conductor de LAM.

Entonces, De Brito leyó un textual de Mariana Brey en su charla con él. "Mientras estaba Jorge, el juego con Brancatelli era lógico entre panelistas, pero cuando él está en el rol de conductor me menosprecia todo el tiempo, me ningunea, me maltrata, me calla y fuera del aire seguía el tema", relató De Brito, dando a conocer la palabra de Brey.