Claudia Villfañe sorprendió al explicar por qué no quiere convivir con Jorge Taiana

Sin duda, Claudia Villafañe fue la mujer más importante en la vida de Diego Armando Maradona. La madre de Dalma y Gianinna lo acompañó siempre al Diez, aun cuando ya no estaban juntos. De hecho, ella volvió a apostar por el amor hace 20 años, con Jorge Taiana.



A pesar de las dos décadas que llevan juntos, Claudia Villafañe y su pareja no suelen mostrarse juntos en público, eligen mantener el perfil bajo y, además, sorprendieron al dar a conocer una decisión: no quieren convivir.



En el streaming de Bondi que conducen Ángel de Brito y Dalma Maradona, Claudia Villafañe habló de su vida y respondió de manera tajante cuando una usuaria le preguntó cuándo pensaba casarse con Jorge Taiana.



“No, ya me casé, me divorcié y no vuelvo. Creo que estoy bien así y sin convivir también. Como que uno elige en los momentos que…”, respondió la ex esposa de Diego Armando Maradona, despejando completamente esa posibilidad.



Ante esa respuesta, Ángel de Brito quiso indagar más y consultó si en algún momento había existido un intento de convivencia fallido en estos 20 años que llevan juntos. “Nunca convivimos. Creo que eso te hace volver a elegir a la persona y volver a encontrarte”, aclaró Claudia Villafañe.

El romántico posteo de Claudia Villafañe y Jorge Taiana.



Asimismo, ante la consulta sobre la diferencia en las relaciones considerando el tiempo actual y cuando ella comenzó su historia de amor con Diego Maradona, Claudia Villafañe compartió una interesante reflexión.



“Yo me puse de novia a los 15. Todo es diferente. Creo que es diferente lo mío con lo de mis hijas por la manera, la forma, la crianza, por todo”, comentó. “Yo iba al colegio secundario de monjas con el uniforme hasta la rodilla. Creo que todo cambia y te hace pensar diferente”, concluyó la ex esposa de Diego Maradona.