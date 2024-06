Benjamín Vicuña contó su truco para tener citas en secreto y no ser descubierto

Si de galanes codiciados se habla, seguramente el nombre de Benjamín Vicuña sea uno de ellos. También podría serlo a la hora de mencionar noviazgos o romances que quedaron truncos, incluso con varias polémicas de por medio.

Lo cierto es que el actor chileno transitó terrenos sinuosos en sus anteriores relaciones, como en el caso de la que mantuvo con Carolina “Pampita” Ardohain o con La China Eugenia Suárez. Ambas madres de sus hijos.

Pero en ese electrocardiograma de sentimientos, el artista decidió tener un tiempo para compartir en soledad, luego de la ruptura con la modelo Eli Sulichin. En ese sentido, aprovechó para recalcar que si bien conoce gente, prefiere no formalizar.

Benjamín resaltó: “Estoy aprendiendo a los 45 años a disfrutar, a ser feliz. Tengo a mis hijos sanos, felices, vivo a una cuadra del colegio de mis hijos y le estoy encontrando el gustito a esto. Estoy echando raíces. Durante mucho tiempo viajé”.

Foto: Instagram (@benjaminvicuna.ok)

El periodista Rulo Shijman fue quién consultó sobre sus relaciones y el actor aclaró, entre risas: “A tu casa no la podés llevar porque tenés como 25 hijos y si no no podés trabajar. A propósito de eso, yo no soy bolichero, ¿Me has visto en algún boliche alguna vez?”.

“Como sé que en los últimos años hay inspectores de Instagram, no estoy boludeando y poniendo like a todo el mundo. Hay gente que por ahí es más libre, más descuidada o más desprolija. Me ha pasado que por poner un corazoncito a otras personas ¡se arma un quilombo!”, recalcó.

“Cuando la mina te dio cabida, ya sabés que ganaste”, mencionó el periodista, y el actor soltó: “No importa, hay que laburar igual. Y no pienso develar en donde me encuentro. Pero no voy a las casas de ellas, porque ahí no manejo la situación. Hay un mundo donde hay distintos escenarios y radar”, reveló el actor.

“Existen lugares de intimidad y de privacidad como casas de amigos, o compartir asados o restaurantes que son más de bajo perfil. Existe un mundo más piola. Hoy prefiero salir con alguien que no es del medio, para bajar el perfil”, cerró Vicuña. Un soltero codiciado.