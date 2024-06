Tristeza total: una famosa cantante estadounidense reveló en su nuevo tema musical que tiene cáncer y lupus

Este lunes 4 de junio, la cantante Ashley Nicolette Frangipane, mejor conocida como Halsey, ha sorprendido a todos con la impactante revelación sobre su salud. La artista estrenó la canción The End, el primer tema de su quinto álbum, en todas las plataformas de música y en la letra de la misma anuncia que padece dos terribles enfermedades, cáncer y lupus.

"Cada dos años, un médico dice que estoy enferma", dice la primera parte de The End. "Y al principio fue mi cerebro, luego mi esqueleto dolorido. Y no me gusta quejarme, pero te pido perdón", continúa la cantante en su tema.

Escuchá The End de Halsey

"Hay veneno en mi cerebro y en mi sangre", es otra de las frases más fuertes de la nueva canción de Halsey.

"Si supieras que es el fin del mundo, ¿podrías amarme como a un niño? ¿Podrías abrazarme en la oscuridad?. Si supieras que es el fin del mundo, ¿te gustaría quedarte un rato? Tal vez, podríamos construir un arca", expresa la artista en el coro de The End.

Y finaliza con una dura frase: "Cuando te conocí dije que nunca moriría, pero el chiste siempre fue mío porque estoy corriendo contra el tiempo. Y se que no es el fin del mundo, pero, ¿podrías recogerme a las ocho? Porque mi tratamiento empieza hoy".

Halsey padece cáncer y lupus. Créditos: captura de pantalla Instagram Iamhalsey.

Luego de lanzar el tema, Halsey compartió en Instagram (@Iamhalsey) crudas imágenes de su tratamiento contra el cáncer y el lupus.

"En pocas palabras, tengo suerte de estar viva. Escribí un álbum. Empieza (el disco) con The End que acaba de salir", escribió la cantante en el posteo.

La artista publicó imágenes del tratamiento que está llevando a cabo para las enfermadades. Créditos: captura de pantalla Instagram Iamhalsey.

Miles de personas acompañaron con mensajes a Halsey en este momento de su vida. Créditos: captura de pantalla Instagram Iamhalsey.

La intérprete de Closer recibió miles de comentarios de sus seguidores, donde le mostraron su apoyo en este difícil momento. "Eres una gran guerrera"; "Te queremos mucho, Halsey. Cuídate mucho, te queremos"; "¡Mantente fuerte, Halsey! Te amamos", fueron algunos de los mensajes que le llegaron a la artista estadounidense.