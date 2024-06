Robert de Niro festejó el primer cumpleaños de su hija Gia y habló sobre la paternidad a sus 80 años

En abril de 2023, Robert de Niro se convirtió en padre por séptima vez a sus 79 años. Gia nació como fruto de su amor con la instructora de artes marciales, Tiffany Chen. Cabe destacar que el actor ya es padre de: Drena; Raphael; Julian Henry y Aaron Kendrick (gemelos); Elliot; y Helen.

Recientemente, el artista de Hollywood fue entrevistado por Rachel Smith de Entertainment Tonight (ET) y la productora Jane Rosenthal, donde habló sobre el festejo de cumpleaños de su hija más joven y también sobre sobre el próximo Festival de Cine de Tribeca.

La pequeña cumplió su primer año en abril. Créditos: X @Roybattyforever.

"Sí, lo fue (su cumpleaños). Tuvo un pequeño pastel, fue muy lindo”, confirmó el actor cuando le consultaron por la celebración del cumpleaños de Gia.

Y continuó emocionado: "Bueno, ella es pura alegría, no hay nada sobre ella, no hay juicios, no hay nada, simplemente es lo que es y es pura alegría, por el amor de Dios".

Tiffany Chen es la pareja del actor y madre de Gia. Créditos: X @Entertain85512.

Para Robert de Niro, la edad no es un impedimento para seguir activo en todos los ámbitos, incluyendo tener hijos: "Intento mantenerme activo en todo y sí, ¿qué más voy a hacer?". Cuando le sugirieron retirarse para dedicarse al golf, el artista no aceptó la idea y dijo entre risas: "No soy bueno en golf y prefiero seguir actuando".