"Que no se meta": la filosa opinión de Pamela David sobre Micaela Viciconte

La cuenta regresiva para que Nicole Neumann de a luz a su tercer hijo ya comenzó. La modelo espera su primer hijo junto a José Manuel Urcera, con quien contrajo matrimonio en diciembre de 2023 cuando ella ya estaba embarazada.

En una nota que dio Micaela Viciconte para Socios del Espectáculo, la bailarina comentó: "Me encantaría que haga su vida, que sea feliz, pero no espero un cambio, tampoco la boludez. Hace siete años que ya no espero nada más. Intenté todo lo posible desde mi lado, entonces ¿para qué te vas poner a discutir con alguien que no se puede".

Pamela David conduce "Desayuno Americano" por América TV. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

Cuando tocaron el tema Nicole-Cubero y los divorcios conflictivos en Desayuno Americano, Pamela David dijo de manera contundente: "Digo esto pensando en las hijas. Viciconte que haga su vida con su hijo y que no se meta en esto, porque ella no tiene nada que ver, y que Cubero ponga lo que tiene que poner para arreglar la situación".

En el ciclo de América TV, se encontraba presente la abogada especialista en divorcios, Mariana Gallego. "Los chicos muchas veces toman partido por el más débil económicamente, y que esto quede claro en los conflictos de lealtades que crean los padres, y les cuesta mucho entender que por ahí alguien que tiene de todo presione al otro", reveló la jurista.

Mariana Gallego, abogada. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

Asimismo, Natalie Webber expresó: "En el caso de Cubero, Indiana hace un año y medio que vive con él, pero hacía seis años que no pasaba cuota alimentaria. Ahora pide reducir la cuota alimentaria, pero ¿qué pasa con todo lo anterior?".

Y Gallego le respondió: “Son dos situaciones distintas. Él tiene que abonar la deuda de lo que debe y la reducción de cuota no es retroactiva, es a partir de que sale la sentencia. Por lo que debió haber hecho, tal vez lo hizo, es que cuando la nena fue a vivir con él, se pide esa reducción de cuota".