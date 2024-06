Los Caligaris: "Somos personas muy optimistas ante la vida"

Los Caligaris es una de esas bandas que suenan en todos los cumpleaños, casamientos y cualquier evento festivo. Es que los cordobeses tienen ese alma circense que irradia buena energía y ganas de bailar en todos los rincones. Previo a su show en el mítico Luna Park el próximo 16 de junio, Los Caligaris sacó una gran canción junto a Coti.

“Hablar De Flores” es el título del nuevo sencillo en colaboración con Coti, uniendo sus voces por primera vez para deleitar con esta hermosa canción. Bajo la producción artística de Nico Cotton, Los Caligaris se mantienen fieles a su estilo alegre y contagioso con un ritmo pegadizo, ofreciendo una melodía irresistible y esta vez con el condimento extra de la participación de uno de los compositores más destacados de nuestro rock nacional.

Los Caligaris junto a Coti presentaron "Hablar de flores".

Los Caligaris se preparan además para el Luna Park y luego se van para México, para realizar una serie de shows: 2,3 y 4 de Agosto en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, 16 de agosto en el Arena Monterrey, Monterrey y 17 del mismo mes en el Auditorio Telmex, Guadalajara.

Luego, regresan a Argentina para hacer presentaciones el 5 de octubre en el Quality Arena, Córdoba y el 26 de octubre en el Arena Stadium en Mendoza.

Juan, Martín y Raúl "Sencillez" de Los Caligaris dialogaron mano a mano con MDZ y, tras una extensa rueda de prensa, continuaron con su característica alegría: "Somos personas muy optimistas ante la vida, en el día a día, y tratamos de transmitir y de emanar buena energía. Aparte somos muchos, vos imagínate, nosotros en el grupo somos doce. Hay uno o dos que están de bajón, bueno, te juntás con los otros diez. Los excluimos jaja".

Juan Taleb de Los Caligaris es uno de los anfitriones en el nuevo espectáculo que incluye una divertida entrega de premios.

- En momentos de "estar bajón" es ponerse la máscara y salir al escenario, entonces

Raúl - Por lo general, o sea, como todo el mundo, nos pasan cosas, pero tenemos la bendición de poder hacer lo que amamos, de que este hobby, este divertimento que empezó allá lejos y hace tiempo, que nos unió y nos sigue uniendo al día de hoy, creo que es una bendición. Tenemos la fortuna de estar juntos, de trabajar de lo que nos gusta. Trabajar, entre comillas, hay mucho trabajo, hay mucho de levantarse temprano y todo eso, pero es algo que lo hacemos con toda la pasión del mundo, con todo el cariño del mundo, y no solamente lo materializamos o cuando estamos arriba del escenario es cuando se logra, sino que es una construcción.

Cuando ensayamos también hay que ir con alegría, cuando filmamos un video también lo hacemos con la misma intención. Y bueno, ustedes también que nos prestan su espacio, nos regalan su tiempo, también se agradece, y bueno, por supuesto que uno le pone la mejor.

- ¿Cómo nació esta canción con Coti?

Juan: - Creo que Coti es una persona a la que le venía muy bien la canción y creo que aportó mucho desde sus ideas también, porque primero le mostramos la canción, le gustó, le encantó la idea de grabarla, y bueno, cuando tuvo que participar se puso la 10, produciendo los coros, produciendo varias cosas en el plano musical. "Raúl Sencillez" también se alza con el micrófono en este nuevo espectáculo de Los Caligaris.

La canción la produjo Nico Coton, y Coti aportó lo suyo. De hecho, lo que decimos y mencionamos siempre es que dos días después de que se casó ya estaba rodando las imágenes del clip, así que siempre con la mejor onda y todo el compromiso Coti con nosotros. Es decir, hace mucho tiempo ya teníamos ganas de hacer cosas con él, y por una u otra cosa de agenda o de lanzamientos o cosas así, no lo pudimos llegar a concretar, pero bueno, ahora afortunadamente sí.

- ¿Cómo es prepararse para el Luna Park?

- Los Premios Caligaris propone una entrega de premios ficticia en la que hacemos parte activa a la gente de lo que va a ser esta entrega. Obviamente es un recital de música, pero el hilo conductor, la temática, va a ser un poco esta, la de la entrega de premios, donde la gente va a ser partícipe activo de la ceremonia, porque generalmente la gente no tiene esa chance. Aparte del espectáculo, la estética y la ropa, todo va a ser nuevo. Y también vamos a tocar en una de las partes, va a haber ciertas ternas en las que la gente va a poder votar y elegir qué canción interpretar. Donde la mayoría son de las viejas que hace muchísimos años no tocamos. Bueno, aprovechamos el momento para traerlas de nuevo al escenario, vamos a tocar todas las canciones nuevas que venimos sacando de este último año hasta acá. Así que bueno, va a ser una propuesta amplia.

La divertida participación de Julián Álvarez en un show de Los Caligaris

"Julián es un amigo que nos dio la música hace muchos años, en el año 2012, por ahí. Él era chico, tenía no sé si 11 años y se iba a jugar al fútbol a Chile con un equipo y nosotros volvíamos de tocar en Chile. Ellos iban a jugar y nos cruzamos en la aduana y nos sacamos una foto con él, con el equipo", recuerda Martín sobre el comienzo de la relación con el goleador.

"Después cuando ya estaba empezando a ser figura en River, en la época de la pandemia, por ahí, se contactó con la banda para comprar unos tapabocas, unos barbijos desde la cuenta de él, no lo podíamos creer. Ahí empezamos como una buena onda, una amistad", agregaron.

"Julián es un fan real, le encanta la banda, le encantan todas las canciones y, de hecho, cada vez que viene a Argentina, nos contacta para que nos juntemos a cantar, a charlar, a comer un asado. Él, su familia, la verdad que son gente que siempre nos trata muy bien y que siempre nos tiene presentes, nosotros también a ellos", recordó Juan de Los Caligaris sobre la familia de Julián Álvarez, oriunda de Calchín, Córdoba.

En enero del 2022 el atacante estaba de vacaciones y fue a ver a la banda a un show en Tecnópolis. "En un momento, cuando estábamos tocando, él estaba parado al lado del escenario, cantando todas las canciones y como veíamos que cantaba todas las canciones, lo invitamos a que pase. "No, no, yo no"... se hizo el tímido y después agarró...", recuerdan divertidos Los Caligaris.

"Ahí lo agarramos, lo trajimos para adelante y cantó "Razón", que es una canción que le gusta mucho y bueno, fue un gran momento, muy divertido, la gente lo agradeció", agregó Martín sobre ese encuentro.

"Cuando ganó el Mundial nos invitó a un asado a Calchín y jugamos al fútbol. Éramos los Álvarez contra Los Caligaris. Íbamos perdiendo como 6 a 0, Julián jugaba para el lado de los Álvarez y después le cambió la pechera a Sencillez que pasó para los Álvarez y Julián para nosotros. Casi lo empatamos, terminó 6 a 5", finalizó la divertida anécdota sobre su relación con el jugador de la Selección Nacional y del Manchester City..

