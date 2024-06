Camilo y Evaluna mostraron cómo quedó su lujosa mansión en Miami tras remodelarla a su gusto

La pareja de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner se prepara para la llegada de su segundo hijo. Tras el nacimiento de Índigo, el joven matrimonio tacha los días para la llegada de Amaranto.

Sobre la dulce espera, los artistas disfrutaron de un Baby Shower que compartieron en sus redes y al que prefirieron darle un sentido particular. Así lo expuso la hija de Ricardo Montaner: “Estamos en el blessing de Amaranto, no le decimos baby shower porque a mi no me gusta la idea de que vengan y regalen un montón de cosas sin conocer al bebé”.

El atractivo ingreso entre plantas.

Al margen de la linda reunión, los cantantes por otro lado, concluyeron con las reformas en su hogar en Miami. Y como suelen hacer, compartieron con su imponente caudal de seguidores, cuáles fueron los resultados.

Lo primero que se destaca es, sin dudas, el ingreso a la casa donde el estilo colonial y las tonalidades entre el blanco y el beige, contrastan con la importante cantidad de plantas, que le dan un sentido fresco al espacio.

Otro de los lugares que se pueden apreciar es la cocina, un espacio que suelen usar en sus apariciones en Instagram. Los arcos respetando el estilo, en blanco,combinado al azul de los muebles y las terminaciones le ofrecen una calidez particular al lugar.

Casi en concordancia con la cocina, se encuentra el living, también respetando el juego de tonalidades. El piso flotante de madera, el sillón en beige y las cortinas en azul y blanco dan cuenta de ello.

La comodidad del living de Evaluna y Camilo.

Otro de los espacios que ya tuvo visibilidad en sus videos es el patio. El amplio espacio natural cuenta con diferentes tipos de plantas y un gran árbol, donde los protagonistas suelen pasar su tiempo de relax y conexión.