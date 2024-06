Seven Kayne y Lautaro López, en diálogo con MDZ: "Estamos bendecidos viviendo de la música"

La música urbana argentina es una de las más destacadas de Sudamérica, no solo por el talento de los principales referentes, sino por la extensa cantidad de artistas y la buena relación y hermandad entre ellos. Es normal que en cada uno de los shows de los artistas como Duki, Khea o Ysy A, por mencionar algunos de los referentes, digan presentes otros artistas generacionales.

La buena relación entre ellos lleva a que salgan con cierta constancia distintas colaboraciones. En mayo se lanzó "Don't Let Me go", canción de Lautaro López junto a Seven Kayne.

Los jóvenes, de 22 y 24 años respectivamente, son dos de las nuevas figuras del género, y se unieron nuevamente como ya hicieron en “Lo 100to” y en “Que Somos Remix”, donde también participa el cordobés Luck Ra.

"Don't Let Me Go" es una canción que explora la intensidad, la pasión y el deseo entre dos personas. A lo largo del sencillo, se percibe el profundo anhelo que tienen de estar juntos, de compartir momentos íntimos y de entregarse por completo al placer del presente, sin preocuparse por las consecuencias.

Luck Ra, Lautaro López y Seven Kayne lanzaron juntos "Qué somos remix".

En esta oportunidad, Lautaro y Seven invitan a vivir el amor y la pasión de forma libre y sin restricciones, sumergiéndose en la conexión emocional y física entre los protagonistas del videoclip. En producción de Federico Iván y Ramiro VCA, este trap se funde con tintes de R&B para proporcionar una nueva faceta de los artistas.

Dirigido por Alan Olmedo, el videoclip que acompaña esta colaboración sumerge al espectador a un mundo visualmente cautivador desde el primer instante. Lautaro López y Seven Kayne protagonizan una historia que se desarrolla inicialmente desde una cabina telefónica bajo la lluvia. Jugando con una paleta de colores vibrantes y una narrativa envolvente, el video logra capturar la esencia de la canción.

"Estamos bendecidos viviendo la música, esto es parte y la idea es configurar esas cosas donde te podes sentir así, a entender que es parte, esto me re gusta, está buenísimo. Estamos viniendo a mostrarles nuestra nueva canción que queremos que la vea el mundo entero", cuenta Seven Kayne en diálogo con MDZ.

Seven Kayne y Lautaro López volvieron a unirse para una canción juntos.

"El día que me di cuenta que me lo tenía que empezar a tomar en serio fue justo el día que grabamos el videoclip de "Que Somos Remix" con él. Ese día me acuerdo que hablé con Fede, que es uno de mis productores, y le dije "está pasando, todo lo que decíamos está empezando a pasar, hay que empezar a pensar un poco más las cosas"", recuerda Lautaro López, uno de los artistas más reconocidos del género.

"Por suerte el video salió hermoso, lo dirigió Alan Olmedo, que es uno de mis mejores amigos, con el que siempre laburo los videos. Entonces siento que eso está bueno, porque tenemos una conexión distinta, él ya sabe por dónde ir. Nos juntamos los tres, nos contó la idea y empezamos a hablar los tres para llevarla al mejor lugar posible", detalla Lautaro sobre el video de "Don´t let me go" que sucede con una antigua cabina telefónica como protagonista.

"Hubo cosas que de repente nos juntamos un día ahí a ver un par de videos, cosas que podíamos ir agregando y todo, y lo fuimos llevando, pero la idea fue de Alan", agrega Seven.

"Venimos de esta escuela de gente que armó todo al principio desde la unión, desde potenciarnos, desde armar los feats. O sea, la escena del trap también fue muy potenciada y llevada por eso, y cada vez que la escena urbana, no solo el trap, cada vez que necesita un empujón, siento que se dan esas colaboraciones y esos temas entre varios artistas donde la unión hace la fuerza, y creo que lo revemos", dijo Seven sobre esta unión entre los artistas que los llevo, por ejemplo, a ser invitados a los shows de Luck Ra y Khea a interpretar las colaboraciones.

"Estamos todos en esta posición privilegiada de estar viviendo nuestros sueños, de estar haciendo música y sentir que estamos bendecidos. Entonces hay una energía, una vibra muy alta que se comparte en el momento y en todos los backstage", agregó Lautaro López en diálogo con MDZ:

Mirá la entrevista de MDZ con Lautaro López y Seven Kayne