Qué rating hizo Sebastián Wainraich con el estreno de su nuevo programa en Eltrece

Eltrece sumó este lunes 3 una nueva propuesta de la mano de Sebastián Wainraich. Se trata de La Noche Perfecta, un late night show que el canal emite a partir de las 23.30 h. Además, el programa cuenta con la participación de Peto Menahem, Leticia Siciliani y “Bebe” Sanzo.

El primer invitado del ciclo fue Adrián Suar. El productor de televisión tuvo una noche donde las anécdotas y el humor no faltaron. En un momento del programa, el actor afirmó que trata siempre de mantener la calma y el buen humor.

El actor inauguró el programa. Créditos: Instagram Lanocheperfectaeneltrece.

"Soy muy pro de estar de buen humor. Y, me genera mejor energía, me hace estar más inteligente, me hace estar mejor. Lo digo porque cuando piso la otra baldosa, en algunos momentos de mi vida que me ha pasado, me conecto con un Adrián que no me gusta", contó Suar.

Allí, la hermana de Griselda Siciliani expuso a su excuñado: "Pero por ejemplo si no te funciona la tele, si no te funciona la televisión, o algo con el control remoto, o la llave del auto... ¿Puede ser que un día escuché a lo lejos se me rompió el auto?".

Siciliani participa en la nueva propuesta de Eltrece. Créditos: Instagram Lanocheperfectaeneltrece.

El artista reconoció aquel episodio que lo sacó de sus casillas: "No, te voy a explicar por qué. Obviamente ella es la tía y tiene data. Y mi hija, que me tiene de hijo... Dijo bien Leti, qué me saca, por ejemplo, ahí hay un punto".

"Yo, salvo a lo que me dedico, en el resto hago agua, soy un pibe con muchas dificultades. Me subo al auto, que todos los días lo prendo porque no tengo la llave, haces así y prendes”, continuó Adrián Suar.

Suar contó una anécdota que tuvo con su hija Margarita. Créditos: Instagram Lanocheperfectaeneltrece.

"Subo, no prende, la tengo que llevar a Margarita (hija de Griselda Siciliani y Adrián Suar) al colegio, y se producen las dos cosas. Margarita que me dice 'ay papá, no vamos a llegar', porque me conoce", comentó el actor.

Y concluyó aquel momento de tensión con su auto donde perdió la calma unos minutos: "Entonces ya la palabra de Margarita...Le digo: 'Margarita, vamos a llegar', y empiezo a tocar, y no prende, no prende. Obviamente, ese día se rompió la batería, tuve un quilombo con la llave que se me había caído y no había forma de hacer prender el auto. Y yo, que me conozco, digo yo no lo voy a hacer, y ahí, cuando me encuentro con mi propia inutilidad se me sale la cadena, porque me frustro". Pato Menahem también acompaña a Wainraich en el ciclo. Créditos: Instagram Lanocheperfectaeneltrece.

El estreno de La Noche Perfecta realizó 4,8 puntos de rating en Eltrece. Lo más visto del canal este lunes fue Los 8 Escalones, que alcanzó los 8,9 puntos de rating.