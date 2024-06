El famoso actor que desea que Javier Milei no pueda cumplir su mandato presidencial

Durante una entrevista, el actor Raúl Rizzo compartió ásperos conceptos sobre el presidente Javier Milei, y no dudó en decir que desea que no pueda cumplir su mandato completo en la presidencia.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Raúl Rizzo enfatizó sobre el gobierno de Javier Milei y su gestión cultural: "Nosotros desde el lugar de la cultura estamos atravesando uno de los peores momentos de nuestra historia porque estamos agredidos en instituciones que hacen a nuestra tarea, caso del Instituto Nacional de Cine, o el Instituto Nacional de Teatro. Son ámbitos que están en riesgo de desparecer si sigue una política de esta naturaleza".

Raúl Rizzo cuestionó la gestión de Javier Milei. Foto: Captura TV.

Por otro lado, sobre la situación que alcanza a millones de argentinos, Rizzo remarcó: "Es un momento muy duro, difícil y tremendo. A nivel país hay una inflación espantosa, la gente gana poco y nada, está cayendo el trabajo. No hay producción, no hay perspectivas de que la haya. Retienen alimentos que la gente necesita en lugares determinados. Es casi perverso, casi cruel... Estamos viviendo un momento espantoso".

A la hora de subrayar los tintes que le adjudica Raúl Rizzo al gobierno de Javier Milei, el actor redobló: "Es perverso y cruel la mejor denominación. Es de una crueldad que no tiene límites, y hay un grado de perversión detrás de esa crueldad. Parecería que disfrutan con el dolor de la sociedad. Porque acá tanto la clase medio, como la clase más humilde están padeciendo de una manera notable".

"Todo es inaccesible y uno se va achicando en cosas básicas. No te hablo de viajes, te hablo de cosas cotidianas", reclamó Raúl Rizzo. A su vez, repudió el apoyo de Guillermo Francella a Javier Milei al sostener: "Hay 20 mil millones de medidas que se pueden tomar y no un ajuste tremendo y despiadado como el que está tomando este gobierno. Él (por Francella) habla porque tiene la panza llena y habla desde un lugar de egoísmo. Me sumo a esas críticas a Francella, no se puede mirar el ombligo uno todo el tiempo. Está el otro, el otro también importa".

Sobre el futuro del país con las políticas de Javier MIlei, Raúl Rizzo sentenció: "Si esto sigue de la manera que viene, con este gobierno nos quedamos sin sociedad, nos quedamos sin pueblo. La cantidad de hambrientos y estallidos sociales que va a haber. La Argentina tiene un futuro oscuro en esta línea que vamos, y si se lleva a cumplir el mandato de este hombre terminaremos de una manera espantosa. Si en seis meses que llevamos gobierno ha llegado a este punto, no me quiero imaginar dos años más. Es de terror lo que se viene, ya estamos en una zona de pánico".

Por último, cuando el periodista le preguntó a Rizzo si no imagina Milei terminando su mandato, el artista respondió contundente: “Yo deseo que no lo pueda cumplir, porque es un espanto a lo que nos está llevando. Hay una falta de democracia, ha impuesto leyes casi por decreto. Ese DNU es una cosa espantosa, toda la suma del poder la pide él". Además, el actor aseguró que el presidente merece un juicio político, que podría derivar en un llamado a nuevas elecciones.