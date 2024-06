El destape de Julieta Ortega en Sex: "Me animé al topless, sentí que..."

Hace dos meses que Julieta Ortega se animó a sumarse a la propuesta de José María Muscari, Sex, viví tu experiencia, un show que ya lleva cinco años realizándose con gran éxito y que sigue dando de qué hablar.

A sus 51 años, Julieta sentía que era momento de derribar ciertos límites de la mano de esta iniciativa tan libre y sexy en la que, luego de su debut, terminó sintiéndose tan cómoda que se animó al topless en vivo.

Julieta Ortega debutó hace dos meses en Sex, el espectáculo de José María Muscari. Instagram Julieta Ortega.

“Estoy muy contenta. Es un territorio nuevo para mí, no se parece a nada que haya hecho antes. Es poner el cuerpo primero. Es crear una especie de fiesta, de happening, de experiencia liberadora, con mis compañeros para el público”, contó Julieta Ortega al sitio Primicias Ya, muy entusiasmada con lo que está viviendo.

Julieta contó que aceptó subirse a Sex porque, además de que venía de parte de Muscari, con quien ya había trabajado, el espectáculo le había encantado cuando asistió por primera vez, dos años atrás. “Propone algo claro, es un show sobre sexo y sobre la libertad sexual y el deseo. Es envolvente y dinámico. Y la gente se va feliz”, dijo.

Julieta Ortega se animó a traspasar barreras en Sex. Instagram Julieta Ortega.

¿Cómo fue que se animó a quitarse el corpiño? “El topless surgió porque, después del estreno, cuando ya estuve más tranquila, empecé a sentir que faltaba algo más. La propuesta de Sex es tan fuerte a nivel visual, es tan impactante, que sentí que mi rol de presentadora me dejaba afuera de lo otro que pasa con el show”, explicó Ortega.

En este sentido, la actriz señaló que los asistentes se van “con la alegría que te da no tener miedo y lo liberador de eso” y con “la idea de que tu cuerpo está bien como está y que el sexo está ahí para ser disfrutado”. “Y quería ser parte de eso”, indicó.

Evangelina Salazar fue a ver Sex y opinó sobre el jugado rol de su hija

A dos meses del estreno de su hija en Sex, Evangelina Salazar decidió ir a ver a Julieta y habló con Socios del espectáculo para contar cómo vivió la obra y qué fue lo que sintió al verla en la osada obra.

"Me impresionó muchísimo al principio, no lo puedo negar. Era mucho. Nunca vi nada de estas cosas. Ni parecido. Nada”, respondió la mujer de 77 años, sin poder ocultar mostrarse un tanto pudorosa, con cierta vergüenza, pero contenta a la vez por su hija. Evangelina Salazar fue a ver a su hija Julieta a Sex, viví tu experiencia.

Detrás de ella, estaba justamente Julieta Ortega, quien lanzó una carcajada al ver que su mamá se tapaba la cara para hablar de la obra. “Realmente me encantó. Me fui acostumbrando de a poquito, porque al principio hacía así”, siguió explicando la esposa de Palito.

“Me encantó. Me encantó el mensaje final también. Es una cosa extraordinaria. “¡Fue más de lo que yo creía! Me lo vendieron un poco más suave. Pero me encantó”, siguió relatando Evangelina Salazar. “¿Qué fue lo que más te sorprendió de lo que viste de Juli?”, quiso saber el periodista. “¿Lo que vi de Juli? Bueno, vos sabés... Se mostró mucho”, respondió. Julieta Ortega en Sex, viví tu experiencia. Instagram Julieta Ortega.

"Pero después de lo que vi con todos los demás…", analizó la mujer de Palito, a lo que Julieta intervino: "Claro, al lado de lo de los demás, lo mío no es nada. Pasa totalmente desapercibido".