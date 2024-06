Cecilia Carrizo homenajea a su hermano Martín con un unipersonal

Este jueves 6 estrena la obra "Solo te lo quería decir" protagonizada y dirigida por Cecilia Carrizo. Con una extensa trayectoria en los escenarios, Caramelito creó esta propuesta artística para homenajear y recordar a su hermano Martín.

Martín Carrizo fue un baterista, ingeniero de sonido y productor argentino que trabajó con artistas como el Indio Solari y Gustavo Cerati. En el año 2016 se le diagnosticó ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), por lo cual se tuvo que apartar de los escenarios para comenzar una intensa lucha contra la enfermedad. Luego de una larga batalla, falleció a horas de la madrugada del 11 de enero de 2022.

A más de 2 años de aquel triste acontecimiento llega esta propuesta artística que conjuga actuación, música y poesía en la piel de Cecilia Carrizo. "Será un momento muy importante para mí y que, de alguna manera, no es solamente todo el tiempo que le vengo dedicando al proyecto, a escribirlo, a armarlo, a dirigirlo, sino lo que representa. Siento como que mi vida está ahí", confesó Caramelito en diálogo con MDZ.

"La obra se trata exclusivamente del vínculo que yo tuve con mi hermano, Martín, es toda mi vida. Por supuesto que yo formé mi familia, él también la formó, pero hay algo de ese amor, de ese vínculo y de esa relación que, sin duda, me marcaron", explicó la artista que inició su carrera como modelo publicitaria en la década de 1990.

El unipersonal de Cecilia Carrizo solo se podrá ver este jueves 6 y el jueves 13 en el Teatro Picadero.

"Hace 30 años que me subo al escenario, hace 30 años que escribo, pero esta obra es sumamente emocionante y movilizante para mí. Seguramente me voy a emocionar en momentos como pasó durante todo el proceso y como sigue pasando en los ensayos, pero también cuando se trata de algo autobiográfico hay una crónica, que es la que yo cuento", detalló Caramelito que se hizo popular por su apodo en 1994, cuando pasó a formar parte de la tribuna del programa Nico, conducido por Nicolás Repetto.

"Solo te lo quería decir" no solo será un homenaje a Martín Carrizo sino que será una historia de hermanos, de resiliencia y de amor. "También hay poesía, que son todas las cartas que yo le escribí a él y nunca se las leí. También están las canciones que cantábamos cuando éramos chicos. Entonces, digamos, es un hecho teatral, es un hecho artístico", especificó la actriz notoriamente emocionada ya que "por supuesto convive con una emoción enorme que tiene que ver con lo que se trata de mi vida".

Martín Carrizo trabajó con el Indio Solari, con quien mantiene el vínculo su hermana Cecilia.

Cuando nació Cecilia, Martín tenía poco más de un año y, según reveló ella, siempre "fue mi protector. Fue una gran influencia para mí, fue muy protector desde la exigencia desde buscar lo mejor para mí siempre. Nunca fue indiferente a nada de lo que a mí me pasaba, sino todo lo contrario. Entonces hoy, cuando siento su ausencia física, también siento que es muy potente todo lo que dejó adentro mío. Y el hecho incluso de sentir esa ausencia física me hace como buscar cada vez más en lo profundo todo lo que me dejó".

"Solo te lo quería decir" se realizará este jueves 6 y el jueves 13 en el Teatro Picadero. Las entradas están a la venta en plateanet.