Sergio Lapegüe reveló qué pasó con el videographista de TN luego de la broma sobre Boca

Hace unos meses, en TN se dio una situación bochornosa que se viralizó rápidamente y que fue motivo de terribles burlas. Un videographista hizo una broma de mal gusto sobre una derrota de Boca y estalló el escándalo. Ahora, Sergio Lapegüe contó qué pasó con el trabajador del canal.



El periodista de TN estuvo de visita en el streaming de Ángel de Brito en Bondi. “Valioso triunfo en Venezuela...”, comenzó leyendo el conductor. “Los tantos fueron convertidos por Walter Bou y a Boca se lo garch... en Brasil”, completó Sergio Lapegüe.

La grosera broma sobre la derrota de Boca en TN que generó un escándalo.



Luego de las risas, el conductor de las mañanas de TN junto a Roxy Vázquez contó cómo sucedió todo y cuál fue el problema concretamente. “El periodista escribió una joda a la productora, que está más arriba, y la persona que lo tiene que leer no lo leyó y lo mandó al aire. Ese fue el tema”, reveló.



En ese sentido, Sergio Lapegüe contó además que el bochornoso episodio trascendió al canal y hasta un trabajador de otra empresa le habló para aconsejarle qué debía hacer con el videographista, ya que él estaba al aire en ese momento.



“Te voy a hacer escuchar el audio de un camarógrafo de Canal 9, no voy a dar el nombre. Me llama y me dice esto: ‘Hola, Sergio. ¿Sabés lo que hay que hacer con esos hijos de puta? Cuando termina el programa, yo lo busco y lo cago a trompadas’”, expuso Sergio Lapegüe.



“Y así empezó. Estuvo dos minutos puteando”, agregó el conductor de TN. “¿Y con el videographista qué pasó? ¿Murió?”, repreguntó Ángel de Brito. “¡No! Lo suspendieron y ya está laburando de nuevo”, explicó Sergio Lapegüe.



Para finalizar el tema en el streaming de Ángel de Brito, Rocío Marengo se permitió bromear también, aprovechando la rivalidad entre River y Boca (ella es fanática del Millonario). “El día que sea conductora lo voy a contratar. A mí no me molestó...”, dijo, entre risas.