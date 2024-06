Nicki Nicole deslumbra en la portada de la revista Vogue

Nicki Nicole protagonizó la tapa de Vogue para México y América Latina, en donde dejó fuertes declaraciones sobre su recorrido musical y a quienes representa: “Es un orgullo poder formar parte de lo que es la música latina femenina: es histórico, y para ser honesta, me encanta poder inspirar a más mujeres”, menciona la artista en su primera portada de la reconocida revista.

"Hay muchas cosas machistas que siguen vigentes y es un poco difícil estando una sola querer callar tantas bocas o no pensar en el qué dirán y poder tener mujeres que te den la mano, que te acompañen y que te inspiren es clave", agregó.

"Me encanta lo que se está formando como mujeres, siento que el hecho de competir ya no existe. También me siento como la más peque todavía, siento que hay muchas más que corrieron para que nosotras caminemos y eso se agradece un montón", expresó sobre el particular momento que viven las mujeres dentro de la industria musical.

Recordemos que Nicki Nicole acaba de lanzar su nueva canción "Perros&Gatas" en colaboración con el reconocido cantante español Saiko.

En esta ocasión, vuelve a lucirse en el reggaetón bajo la producción de ULI y Tatool, combinando el estilo de Saiko con el rap delicado de Nicki. Esta es la primera vez que se unen en un single, y el resultado final es una letra contagiosa con un estribillo que se quedará pegado en la cabeza de quien lo escuche.