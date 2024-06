Mirtha Legrand volvió a defender al Incaa y se mostró preocupada por los despedidos

En una nueva emisión de su programa, Mirtha Legrand volvió a defender al Incaa y se mostró preocupada por los despidos. Además, recordó la importancia del Festival de Cine de Mar del Plata. "A lo mejor el público no sabe, pero es un lujo que tiene la Argentina", recordó la diva.

"A mí me preocupa mucho la gente despedida. En las fábricas, en las instituciones, en los comercios. Esa gente, ¿a dónde va? ¿Dónde encuentra otro trabajo? Imposible. En el Incaa han despedido a mucha gente. Muchísima. Gente que está hace años, que ha dado su vida al Instituto. Y todos mantienen sus casas. ¿Qué hace esa gente?", se preguntó preocupada por la situación.

Mirtha Legrand junto a sus invitados.

"El cambio tiene que venir de la mano de un esfuerzo muy grande de todos los sectores políticos", opinó la diputada del PRO Silvana Giudici. "Estoy muy vinculada a la industria audiovisual. Nosotros lo que tratamos es que la industria genere un producto atractivo que se pueda vender, que sea exportable y para poder exportar contenido de calidad hay que cambiar", agregó la funcionaria pública.

"Mirtha seguro los conoce a todos, hoy filmar en la Argentina es carísimo. En cambio, en Colombia una política que el gobierno devuelve impuestos para que todo el mercado de contenidos hispanohablantes lleve puestos de trabajo. Eso es lo que hay que hacer", justificó la diputada.

Pero Mirtha la interrumpió. "Es un instituto maravilloso. Maravilloso. No sé si tiene un exceso de gente o de empleados. Probablemente. Pero también hay que pensar en el Festival de Cine de Mar del Plata. A lo mejor el público no sabe pero es un lujo que tiene la Argentina. El tema del Incaa a mi me preocupa muchísimo", finalizó la conductora.