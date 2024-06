Furia recordó los duros momentos que tuvo que atravesar en su vida antes de Gran Hermano

Furia continúa recorriendo distintos programas de televisión luego del fenómeno que generó tras su participación en Gran Hermano 2023. Ahora, fue invitada a Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo por la pantalla de El Nueve. Durante la entrevista, la ex participante se refirió. a su diagnóstico de leucemia y recordó duros momentos de su pasado.

"Soy consciente del fenómeno que se generó, por eso muchos me asocian a la política. Ser popular, mover masas o ser un gran referente tiene un precio. Yo voy a ser una referente muy positiva", aseguró.

"Juliana los va a poner en su carril donde deben estar. No significa que se me subió la fama a la cabeza, no. Juliana solamente salió a defenderse y a poder trabajar porque yo, lamentablemente, me quedo sin el premio y tengo que empezar a trabajar", expresó.

Luego, se refirió al cambio en su vida tras su participación en el reality de Telefe. "Fue reloco, pero yo venía de mucha carga de cosas. Por eso digo que hay que exteriorizar. Hay que ser feliz y no engancharte con ninguna. Por ejemplo, yo si prendo la tele y veo el amarillismo y el pescado podrido no estaría sentada acá riéndome. Estaría con dolor de estómago tomando tres pastillas y tirada en la cama", señaló.

Sobre su diagnóstico de leucemia, comentó: "Lo hablé con la médica. Me fui de rosca buscando un éxito. Creo que mi sistema nervioso central en algo falló. Yo levantaba 160 kilos de peso muerto midiendo 1.58 y pesando 55 kilos. También trabajaba en un shopping 8 horas parada y después me iba a entrenar 3 horas con la selección argentina de pesas", recordó Furia.

Furia en un mano a mano en Implacables.

"Yo creo que fue algo físico, pero también de estrés. También falleció mi mamá, mi papá y yo me empecé a cargar toda la mochila. Me cargué a casi toda mi familia a mis espaldas, tanto el dolor de mi papá como de mi mamá. Yo sentía que era la heroína, la guerrera de todo", concluyó.