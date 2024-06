Florencia Peña confesó cómo se lleva con el dinero

Si hay alguien que siempre se está reinventando en el mundo artístico es Florencia Peña, quien confiesa que disfruta de asumir riesgos y probarse a sí misma en distintas facetas. En una reciente entrevista, habló de su carrera y contó cómo se lleva con el dinero.



“Tengo la suerte de hacer lo que me gusta y ganar plata con eso, pero esta carrera también es muy dura. Nosotros tenemos contratos trimestrales, que nunca sabés si vse van a renovar”, comentó la actriz en una charla con Pronto.

Florencia Peña contó cómo se lleva con el dinero. Foto: @flor_de_p.



“Aprendés a convivir con la inestabilidad. Lo único que perdura y da frutos es tu esfuerzo. Por ahí creo que viene la cosa, porque lo demás es absolutamente efímero”, agregó Florencia Peña en referencia a esa inestabilidad con la que confrontan los actores en su carrera.



Asimismo, Florencia Peña contó cómo se lleva con el dinero que gana trabajando, en qué suele gastarlo y en qué cosas no se le cruza por la cabeza utilizarlo. “Con la plata soy un desastre. No le doy bola y tampoco tengo muchas cosas”, aseguró.



“No me interesa tener muchas cosas materiales. No uso joyas ni me compro carteras Louis Vuitton. ¡No me interesa! Cuando laburo gano bien y la plata la uso para darles confort mínimo a mis hijos”, remarcó la reconocida actriz.

Florencia Peña contó en qué usa el dinero que gana. Foto: @flor_de_p.



Sobre sus distintas facetas artísticas y los cambios, Florencia Peña comentó: “Podría quedarme cómoda en la tele, ganando mucho dinero. Ser una actriz popular y nada más, pero tengo la necesidad de superar mi marca. No quiero quedarme en la simpleza o el facilismo de hacer solamente lo que sé. Me encanta el riesgo”.



“Hace muchos años que trabajo y tuve más fracasos que éxitos. Lo que me define no es el rating o la falta de él. Quiero concentrarme en lo que tengo ganas de hacer y en lo que puedo dar. Apuesto a lo que me gusta y volvería a hacer cada una de las cosas que hice”, cerró.