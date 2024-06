Violencia, maltrato, dinero y hasta un perro muerto: el fuerte cruce entre Tuli Acosta y su expareja

En el marco del aniversario del movimiento Ni una menos, el canal de streaming OLGA invitó a Tuli Acosta a hablar de su vida. La artista contó detalles de su relación con Oky, su expareja.

Tuli y Oki fueron una de las parejas más famosas del streaming en el 2022, pero la relación terminó bastante mal. Este lunes Tuli contó algunos detalles de ese final en diálogo con Nati Jota.

“Incluso hoy en día hay cosas que tengo que sanar, que lo voy a hacer con el tiempo. Al estar tan expuesta, fue por ahí por donde entró todo. ‘Si me dejás, esto se te vuelve en tu contra’ o ‘Estás conmigo solo por tal cosa’... Pero si lo dejaba le confirmaba todas esas cosas. Me entregué mucho emocionalmente y, al aislarme de las personas que me tenían a tierra, me empecé a creer todo lo que decía. Yo sentía que estaba siendo transparente, y de la nada tenía ese feedback y decía ‘soy esto’”, contó Tuli en el programa "Sería increíble".

Mirá el video de Tuli Acosta hablando sobre Oky

La artista, actual novia de Lit Killah, también contó una historia que involucra a la muerte de su mascota. “Me pasó después que tuve la pérdida del ser más cercano que tenía yo, que era mi perrita. Fue un día que me peleé y me fui de la casa, y cuando volví había desaparecido. Supuestamente se fue, pero era un chihuahua que son miedosos, no se van a ningún lado. Él estaba en la casa y yo me había ido a la mañana y volví a la noche. Volví y le pregunté dónde estaba y me dijo ‘no te quería preocupar de que no estaba la perrita’. Ahí dije ‘yo me voy de esta casa’”, reveló Acosta.

La respuesta de Oky a Tuli Acosta

El influencer no dudó en tomar el guante y salió al cruce de Tuli Acostar con varios posteos en Twitter. "Tuli da vuelta la historia como vos quieras, vas a un programa a hablar solamente de mi a inventar cosas que se te ocurren decir dsp de años estando de novia. en el fondo de tu corazón sabes como fueron las cosas así le mientas a todo el mundo. esa es la vd una falta de respeto para tu novio, ya pasaron 3 años cuando me vas a superar?", es el primero de los posteos.

"Las cosas buenas no se sacan en cara, pero las malas si? Tuli vos nunca me quisiste solo me usaste como haces con todos, te di todo lo q tenía y mas para q seas feliz perdón por no haber sido lo suficiente nose q mas queres q te diga seguí tu vida, así como cuando te corte y a las 2 semanas estabas con lit killah. Que culpa tengo yo de que no hallas cuidado bien tus perros? La responsabilidad es tuya no mia yo te banque llorando 24hs cuando rezabas q aparezcan y yo por suerte pude encontrar a uno y dártelo con vida. Y hoy lo tenes al lado tuyo", agregó el joven.

Los posteos de Oky sobre Tuli Acosta.

Claro que también habló sobre la situación del perro y explicó que "cuando se perdieron los perros ninguno de los dos estábamos en la casa, volvimos y estuvimos un dia entero buscándolos por todo el country y si chuflito está vivo es gracias a mi o q no te acordas cuando me metí al lago en el medio de la noche y lo rescaté debajo la lluvia y dsp le quisiste echar la culpa al country de q te habían robado el perro y el mismo dueño del country te lo llevó al otro perro sin vida ahogado hasta la puerta para q veas q nadie te lo robo. Fue una imagen q nunca voy a olvidar".

"2024 y seguís hablando de mi viste la batalla de Sony y qoque seguro y ahora queres ser la Joaquí y no tuli, vos no vivías en una villa, te lleve a vivir a nordelta, vos no tenías un peso y te conseguí un contrato con twitch de 5kusd, querías el Instagram verificado ahí lo tenes! no te hice ir a trabajar, te lleve a Cancún que mal novio lo peor q te pasó la vd!! ustedes creen q todo esto pasa de la nada? que no está todo premeditado? que la agarren de la mano mientras llora que vaya a un programa a hablar de lo malo que yo era…todo arreglo del manajer para levantar números y hacerme quedar mal a mi pd: es mi ex manajer", finalizó furioso el streamer.