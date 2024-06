La tremenda traición "furiosa" que le espera a Furia a su salida de Gran Hermano

Hace más de cinco meses que Furia y un puñado de jugadores de la camada de los originales están las 24 horas del día encerrados en la casa de Gran Hermano. Un tiempo considerable que alcanzó para sellar amistades reales en el afuera, más allá de las alianzas y simpatías que surgen en el contexto del juego.

Y mientras Furia sigue con su objetivo firme de llegar a la final de Gran Hermano y llevarse el premio mayor, en el mundo exterior dos de sus amigas “furiosas” que pasaron a ser sus rivales dentro de la competencia consolidaron un hermoso lazo. Hablamos de Catalina Gorostidi y de Agostina Spinelli que acaban de inmortalizar su relación de amigas con un tatuaje.

Agostina y Catalina (a la derecha), dos grandes amigas luego de su paso por GH. Instagram Agostina Spinelli.

Sí: al igual que el famoso “tridente” que formaba Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig, las chicas se hicieron tatuajes gemelos en tinta negra como recordatorio de su amistad, que tuvo su gran altibajo cuando Catalina reingresó a la casa por el repechaje y ninguneó a la policía, que en ese momento estaba en pésimos términos con Juliana Scaglione.

Cata y Agos decidieron grabarse un simple corazón en sus muñecas, un símbolo del cariño que se tienen y así lo demostraron en sus historias de Instagram. “Te amo”, publicó la médica santafesina en sus redes, y luego Spinelli reposteó la foto y le respondió: “Y yo a vos, amiga”.

Catalina Gorostidi y Agostina Spinelli se hicieron tatuajes gemelos. Instagram.

Las chicas se hicieron sus tattoos en el cumpleaños de La Tora, una fiesta que reunió a los ex hermanitos en la que había un tatuador con las agujas listas para grabar sus diseños a los invitados. Habrá que ver cómo recibe Furia la noticia de que Agostina y Catalina estrecharon su amistad y la están pasando bomba en el afuera.

Mauro confesó quién le gustó al entrar a Gran Hermano

A días de salir de GH, Mauro Dalessio contó que, apenas ingresó a la casa de Gran Hermano, le había llamado mucho la atención una mujer que, sorpresivamente, no era Furia, con quien terminó teniendo una relación sexo-afectiva.

“Me gustaba Florencia. Yo al principio le dije que me gustaba. Le tiré bastante onda, pero al principio estuvo un poco tímida. Después se soltó y yo ya me había juntado con Furia. Ella se quedó con Nico. Igual las dos parejas re bien”, comentó Mauro.

Mauro reveló que al ingresar a GH se sintió atraído por una mujer que no era Furia. Captura TV.

Asimismo, el jovense refirió a las razones por las que hubo tantos cortocircuitos con Furia. “Yo creo que estaba muy dolida porque no quise jugar con ella. Pero eso fue simplemente porque ella hace cosas para jugar que yo no las comparto. Son valores que yo no los comparto”, explicó.