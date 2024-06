La foto sin filtro de Stefy Xipolitakis de la que todos hablan en redes sociales

En tiempos en los que las cirugías y los retoques estéticos están en su momento más crítico y cuestionable, Stefy Xipolitakis sorprendió a todos con una foto sin filtro y con una profunda reflexión al respecto.



En una historia de Instagram, la mediática llamó la atención con una foto en la que se la vio posando de espaldas, completamente desnuda, junto a un texto que terminó generando importante repercusión por la sensibilidad de sus palabras.

Las hermanas Vicky y Stefy Xipolitakis. Foto: @stefyxipolitakis.



“Y esta soy yo, al natural, con mi celulitis y más defectos, pero con muchas virtudes”, comenzó escribiendo Stefy Xipolitais sobre la imagen que compartió en su historia de Instagram. “Sin filtro, con el bronceado más hermoso que puede tener mi piel”, continuó.



“Y al que le guste el durazno que se banque la pelusa”, completó Stefy Xipolitakis en la foto en la que se muestra desnuda, pero tapándose la cola con el emoji de un durazno. Además, luce una copia en la cabeza.



No es la primera vez que Stefy Xipolitakis reflexiona sobre la imagen y el excesivo cuidado del cuerpo, buscando una perfección que, en ocasiones, puede aparejar resultados desfavorables muy severos. Para ellos, recordó el caso de Silvina Luna, operada por Aníbal Lotocki.

Stefy Xipolitakis subió una foto sin filtro y con una profunda reflexión.



“Yo nunca supe lo que me puso hasta cuando empecé a sentir dolor y ver lo que Sil empezó a hablar en televisión de su problema. Ahí dije: ‘Pará, este es el que me operó a mí’. Me comuniqué con él y me empezó a obviar, me daba vueltas”, comentó en aquel momento.



“Él odia a la sociedad, te das cuenta, hace lo que quiere con tu cuerpo cuando estás dormida”, aseguró luego Stefy Xipolitakis en referencia a las intervenciones estéticas que realizaba el polémico cirujano.