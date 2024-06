La dura confesión de Ale Sergi sobre su adolescencia: "Pasaba desde antes de..."

En medio de su éxito por el álbum lanzado en abril de 2023, Hotel Miranda!, que hace menos de una semana ganó en los Premios Gardel 2024 por "Mejor Álbum del Año", Ale Sergi y Juliana Gattas dialogaron con Tatiana Schapiro para Infobae. En la entrevista, los artistas recordaron varios momentos que vivieron en el grupo.

Gattas contó que una vez encontró plata tirada en la calle y decidió hacerles un regalo a los integrantes de la banda. "¿Te acordás que una vez te encontraste plata tirada y fuimos a Musimundo y nos compraste discos a todos?", recordó Ale Sergi. "¡Sí! ¿Viste que buena persona? Aparte, estaba tan contenta, que lo que quería era hacer un plan con haber encontrado plata", contó la artista.

La banda de pop ganó el martes pasado el Premio Gardel a "Mejor Álbum del Año". Créditos: Instagram Mirandaenvivo.

Más adelante, la entrevistadora les consultó si en algún momento de sus carreras habían recibido bullying por su estética y fue el cantante quien se animó a responder la pregunta.

"En el caso personal mío, no fue novedad, porque ya pasaba desde antes de Miranda!", confesó el músico. Y se explayó: "En la adolescencia, a mí me pasaba un montón porque me gustaba The Cure, Soda (Soda Stereo). Me peinaba tipo pan dulce, me delineaba los ojos, me pintaba las uñas, me elegía ropa".

Ale Sergi reveló que le hicieron bullying en su adolescencia. Créditos: Instagram Sergioale.

"Y sí, obvio. Aparte no es que había: 'el es dark o es algo'. No, era 'puto'", reveló el integrante de Miranda! sobre las críticas que recibía en aquella época de su vida.

"No es que sufrí y me dolió y me detuvo. Pero obviamente no es grato que te griten cosas ofensivas a propósito para ofenderte por la calle", concluyó Ale Sergi.