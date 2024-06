Fer Vázquez confesó de qué quiere hablar con Emilia Mernes, su expareja

Fer Vázquez, el cantante de Rombai habló de su pasado con Emilia Mernes y opinó abiertamente sobre el éxito que está teniendo la cantante, aparte de la polémica que se armó por la canción que le habría dedicado a él.

La canción que supuestamente está dedicada para él se llama “La Balada” y Vázquez opinó del tema que Mernes compuso: “Yo nunca me sentí identificado con esa canción que supuestamente me dedicó, en la que ella dice que yo le decía que sin mí no iba a lograr nada, y que sin mí no podía... Yo realmente le dije lo contrario, siempre confié en ella”, expresó Fer.

Además agregó: “Son interpretaciones de lo que sintió cada uno y capaz ella se sintió así pero como yo lo viví fue muy diferente. Yo sentí que la ayudé un montón, que la apoyé mucho, como ella me ayudó a mí y después voló sola”.

El ex novio de Emilia habló de todo.

En la entrevista aseguró que le gustaría aclarar las cosas con Emilia, artista que está teniendo mucho éxito, ya que no pudieron tener una charla en privado: “No, me encantaría, creo que en un futuro se va a poder lograr”.

Le comentó al movilero que le estaba haciendo el reportaje: “Si ella está dispuesta… a vos se te nota que sí”. Y manifestó: “Si, yo quiero que esté todo bien”.

Vázquez contó toda su verdad sobre el noviazgo con Mernes.

Aparte, el músico hizo hincapié en los rumores de romance que hay con Flor Álvarez, la nueva artista del momento que se ganó el corazón de muchos, gracias a su carisma, que trascendieron después de sacar su tema juntos, “Sin Querer”. Desde prensa, le preguntaron: “¿Están saliendo?”. A lo que Fer respondió: “No estamos saliendo, somos muy amigos. Yo tengo el corazón hecho mierda hace años”.