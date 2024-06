Sabido es que Yanina Latorre no tiene pelos en la lengua y que jamás se achica. Ahora, se cruzó muy fuerte con Sabrina Rojas, luego de haberla criticado por el curioso apodo que utiliza para referirse a Luciano Castro: le dice “El Gordo”.



Luego de que la panelista de LAM se mostrar sorprendida, la modelo salió a responderle. “Le quiero aclarar a Yani que yo no le digo ‘El Gordo’ en la intimidad. No es que le volví a decir como le decía en la intimidad. Nadie sabe cómo le decía en la intimidad”, dijo, muy enojada, la ex del actor.



“El Gordo le decimos a todos. Si vos te cruzás con Paula Chaves, te va a preguntar: ‘¿Cómo anda el gordo?’”, continuó Sabrina Rojas, quien tiene dos hijos con Luciano Castro, por lo que el vínculo siempre se mantiene, a pesar de haberse separado en el 2021.



Ante la respuesta, Yanina Latorre salió con los tapones de punta. “Cuando hablé de intimidad, no hablé de lo que hacían en la cama, papu. La intimidad es todo. Para mí, Luciano Castro es Luciano. El Gordo le decís vos. No escuché a otra persona decirle así. Yo creo que vos ahí estás todo el tiempo marcando territorio”, explicó.



“Nunca dije que mentías. Nunca te critiqué y te defendí siempre. Todo el mundo dice que sos tóxica, pero yo digo que no. Todo el mundo dice que ayudaste a cortar el vínculo de Castro con Flor Vigna, y yo digo que no, porque te banco, sos la madre del pibe”, agregó Yanina Latorre.

Yanina Latorre destrozó a Sabrina Rojas por el apodo que usa con Luciano Castro. Foto: captura de TV.



Por último, la panelista de LAM y conductora radial le puso los puntos a Sabrina Rojas, le reprochó haberle buscado la polémica a ella y le sacó en cara haberla defendido en varias ocasiones con respecto a situaciones que se fueron dando con Luciano Castro.



“Hace una semana que lo único que hacen es pasar informes sobre Luciano Castro y vos: ‘Dale, gordo, gordo, gordo’... ¡Decile Luciano! Te defiendo siempre y sos bastante injusta. Elegiste la menos indicada para pelearte”, cerró la siempre polémica Yanina Latorre.