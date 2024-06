El filoso revés con el que Marcelo Tinelli le respondería a canal América

Desde hace un tiempo, circulan versiones de tensión entre Marcelo Tinelli y canal América, y ahora, tras el fiasco en el rating del nuevo programa del conductor que tuvo su debut y despedida hace un par de semanas; trascendió que las autoridades de la señal no podrían quitarse de encima tan fácilmente al astro en cuestión.

En su última columna para Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró contó que una fuente de alto rango de canal América le dijo sobre el gerente artístico: “Estamos consternados. Pensá que es julio y Marcelo no presentó ningún proyecto digno en lo que va del año. El verano lo pasó en Punta del Este; en marzo se fue a México a grabar y promocionar LOL para Prime, después se fue con todo su séquito a España a festejar su cumpleaños. Más tarde anduvo por el interior del pais y ahora esta en la Copa América, sin aportar ningún contenido para el canal”.

Primos de América, el fallido programa que Marcelo Tinelli grabó en el marco de la Copa América. Foto: Captura de video América TV.

Además, la especialista en espectáculos reveló que desde canal América le confesaron sobre Marcelo Tinelli: “Nuestro ideal es que haga un programa en el último trimestre, si funciona brindamos y festejamos todos, si no funciona es la salida elegante para que se vaya de una vez. Nosotros ya no contamos con él para nada. Teníamos una idea de su ego, de sus mañas, pero esto que está pasando es desconcertante, no entra en ningún registro que podíamos haber tenido de él".

En tanto que sobre la resolución de este entuerto, Calabró dejó en claro cuál es el duro revés que Tinelli tendría preparado para canal América, y con el que ni remotamente le facilitaría a la empresa su salida. "Lo que yo creo es que el señal está tirando señales de afuera para que él las tome, y él no las va a tomar. Tiene un contrato, y mi sensación es que lo va a cumplir, y supongo que lo va a hacer cumplir también".

Por útlimo Marina Calabró vaticinó sobre las tensiones entre Marcelo Tinelli y canal América: "Acá le dejo planteado quilombo en puerta entre América y Tinelli. El Pibe Tartu (en referencia a Augusto Tartúfoli, que seguirá como columnista en Lanata sin filtro) hará justicia".