Cacho Garay salió de prisión: esto dijo en su primera nota en su casa

El reconocido humorista Cacho Garay dejó la cárcel de Mendoza en la que estaba recluido -el penal de San Felipe- y desde ahora estará cumpliendo prisión domiciliaria en su hogar. Todo esto fue luego de que la Justicia dicte tal fallo, recordando su escandalosa acusación por violencia de género contra su expareja, Verónica Macías.

Tras conocerse esta decisión y luego de que fuera trasladado a su casa para seguir cumpliendo con la condena legal, Cacho Garay rompió el silencio y habló de todo lo que vivió por estos meses en un móvil para A la tarde, el programa de Karina Mazzocco.

En primera instancia, el cómico aseguró que este beneficio de prisión domiciliaria que le otorgó la Justicia "no se basa solamente en el estado de salud, que no es el más óptimo, sino que también tienen que ver seguramente las pruebas que hemos aportado hasta el momento en esta causa".

En medio de tanta polémica y revuelo que se armó sobre su caso, el mendocino, acompañado en todo momento por su abogada, volvió a recalcar que se declara inocente frente a todas las acusaciones que recibió por parte de su expareja.

"Soy totalmente inocente, de todo lo que he escuchado que se me acusa", aseguró Cacho Garay, recordando las constantes denuncias que tuvo en su turbulenta relación con Verónica Macías (fue acusado por abuso sexual, privación ilegitima de la libertad y amenazas con armas de fuego).

Por otro lado, el humorista reveló que los problemas de salud que tenía se agravaron por culpa de su estadía dentro de la cárcel, recordando que estuvo en prisión por un año antes de esta decisión que tomó la Justicia.

La turbulenta relación de Cacho Garay con su ex, Verónica Macías.

"Se ha producido un deterioro propio de una situación como la que me ha tocado vivir y que hoy estoy viviendo. Me trae un poco de tranquilidad el hecho de no estar recluido", dijo, con un semblante mucho más calmado ahora que se encuentra en la comodidad de su hogar.