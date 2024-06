Quiénes son los invitados al programa de Mirtha Legrand y Juana Viale

El 29 y 30 de junio Mirtha Legrand y Juana Viale serán las anfitrionas de dos “mesazas” con invitados que debatirán temas de candente actualidad nacional, novedades del espectáculo, historias de vida y asuntos de interés general que signarán la agenda de la semana.

Los invitados de cada emisión ya están definidos y sólo resta esperar al sábado a las 21.30 para que Mirtha Legrand aparezca en la pantalla de El Trece y los presente, uno a uno.

¿Quiénes acompañarán a Chiquita esa noche? Según informó la producción de ambos ciclos, en la mesa de la diva estarán la diputada nacional por CABA Silvana Giudici, la hermana Martha Pelloni, el periodista de policiales Gustavo Carabajal y la actriz Mina Serrano, performer que interpreta a Cris Miró en su biopic recién estrenada.

La hermana Martha Pelloni estará el sábado 29 de junio con Mirtha Legrand.

Se descuenta que el caso del niño Loan de Corrientes será tema dominante en la mesa de la diva. Cabe destacar el papel activo de denuncia y trabajo social que la monja Martha Pelloni cumple desde el asesinato de María Soledad Morales en Catamarca, que la llevó a fundar la Red Infancia Robada y a ser referente en temas de trata de personas y pedofilia.

Mina Serrano, protagonista de la biopic de Cris Miró, se sentará en la mesa de Mirtha Legrand. Instagram Mina Serrano.

También se espera que en la mesa se charle sobre los derechos de las personas trans, dada la presencia de Mina Serrano, la artista que se puso en la piel de Miró, la recordada vedette que marcó un hito en el espectáculo y en las conquistas del colectivo LGBTIQ.

En tanto que a las 13.45 del domingo, Juana Viale abrirá su almuerzo con una mesa dominada por el espectáculo y la actualidad. Estarán con la nieta de la Legrand los actores Esteban Prol, Carlos Portaluppi; la actriz Candela Vetrano; el músico Rodrigo Tappari y el periodista de policiales Ricardo Canaletti.

Cande Vetrano es una de las invitadas de Juana Viale.

El descargo de Ian Moche tras las críticas que le hicieron luego del programa de Juana Viale

Luego de las críticas que recibió Ian Moche tras ser parte del ciclo de Juana Viale, el niño autista se expresó en sus redes. De cara a la cámara, el niño apuntó: "Siempre fue mi sueño ir a ese programa. Mucha gente intercedió y agradezco. Pero quiero hacer un descargo frente a los comentarios".

"Fue muy difícil para mí estar en ese programa. Uno de los desafíos de las personas autistas es que nos cuesta socializar y entender la dinámica de la conversación", confesó. Se refirió puntualmente a las ocasiones en que interrumpió a algún participante: "A veces interrumpo porque no me dejaban terminar una idea. Me fue muy difícil, porque me contradecían o me decían 'pero', me estaban invalidando". Ian Moche se descargó tras las críticas recibidas por su participación en la mesa de Juana Viale.

"Realmente no lo hacía de maleducado, yo no quiero ser jamás maleducado, me esfuerzo un montón para tratar de ser bueno. Pero no digan esas cosas porque no quise transmitir eso", señaló.