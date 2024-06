Marina Calabró se despidió del programa de Jorge Lanata con una bomba sobre Marcelo Tinelli y canal América

En su columna de despedida el programa de Jorge Lanata, Marina Calabró detonó una bomba sobre la delicada situación en la que estaría Marcelo Tinelli en canal América, y compartió contundentes detalles aportados por un alto mando de dicha empresa en relación al cuestionado conductor y gerente artístico.

En este sentido, Calabró habló de la creciente tensión entre los máxima cúpula de canal América y Tinelli, sobre todo luego de fiasco en el rating que representó el debut y despedida de un ciclo que hizo el astro desde Estados Unidos en el contexto de la Copa América 2024.

Intrigada por el cuadro de situación, Marina Calabró se contacto con un "decisor plus" de canal América, quien le dijo tajante sobre el gerente artístico: “Estamos consternados. Pensá que es julio y Marcelo no presentó ningún proyecto digno en lo que va del año”,

Luego, la fuente en cuestión sentenció sobre Marcelo Tinelli: “El verano lo pasó en Punta del Este; en marzo se fue a México a grabar y promocionar LOL para Prime, después se fue con todo su séquito a España a festejar su cumpleaños. Más tarde anduvo por el interior del pais y ahora esta en la Copa América, sin aportar ningún contenido para el canal”.

Además, Calabró reveló en Lanata sin filtro (Radio Mitre) que su informante de alto rango de canal América expresó sobre Tinelli: “Le pedimos que se corra y lo deje trabajar a Jose (Nuñez), por eso el comunicado de cambios en la gerencia que mandamos ayer”.

En tanto que como parte del encono de canal América hacia Marcelo Tinelli, la fuente le dijo a la columnista de Jorge Lanata sobre el líder de ShowMatch: “También mandamos que no puede descuidar asi su ropa, su aspecto general. No es el pelo rosa que entiendo que puede ser un guiño a Messi. Yo personalmente me junté hace veinte días y le expliqué todo esto".

Marcelo Tinelli tuvo recientemente un desliz con su nueva apuesta, Primos de América. Foto: Captura de video América TV.

Por último, desde canal América le confesaron que "ayudaron económicamente a Marcelo Tinelli con una deuda que sería de 800 mil dólares en 2023". En tanto que sobre la resolución que quieren encontrarle al conflicto con el gerente artístico le revelaron a Marina Calabró: “Nuestro ideal es que haga un programa en el último trimestre, si funciona brindamos y festejamos todos, si no funciona es la salida elegante para que se vaya de una vez. Nosotros ya no contamos con él para nada. Teníamos una idea de su ego, de sus mañas, pero esto que está pasando es desconcertante, no entra en ningún registro que podíamos haber tenido de él".