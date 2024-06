Manu Martínez: "He logrado más de lo que me imaginaba"

Manuela Martínez de la Presa nació en Buenos Aires el 20 de agosto de 1999. Hija de Carolina de la Presa y el cantautor Andrés Ciro Martínez, la joven comenzó su carrera musical a muy corta edad por apoyo de su madre con quien comenzó a tocar la guitarra y a componer.

Ahora, a sus 24 años, ya cuenta con dos discos en su haber "Diecinueve" y "Día de verano". Este segundo material fue lanzado hace poco más de dos meses y presentado con un gran show en La Tangente. En este recital Manu Martínez cantó junto a su papá, Ciro, una de las canciones de ese segundo disco titulada "Cuando el sol está así".

Manu realizó a comienzos de año una gira por México con shows en formato acústico cantando canciones de "Día de verano" que cuenta con importantes invitados como Jorge Serrano de Los Auténticos Decadentes, Facundo Castaño Montoya de El Zar, Anyi y Javier Casalla de Bajofondo.

Manu Martínez realiza colaboraciones en su disco junto a artista de renombre.

El disco, producido por Matias Cella, productor de Jorge Drexler, Zoe Gotusso, El Zar, Isla de Caras, navega por los sonidos del género indie, con elementos del folk, el rock y la música latina en canciones en las que Manu retrata fragmentos de su vida en torno al amor y la nostalgia.

Manu Martínez recibió a MDZ en los estudios de 300 producciones en donde dialogó sobre su vida musical y cómo fueron sus comienzos, además de las ideas a futuro.

- ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste "esto me gusta para mi vida"?

- Cuando hice el primer tema con mi mamá a los 12 años me di cuenta de que quería seguir componiendo. Después tocar en vivo me costó más porque me dan muchos nervios. Lo re sufría, pero ahora me encanta. Últimamente, ya desde hace un tiempo, me cuesta menos cantar que hablar. Mismo dar exámenes orales en la facultad me resulta imposible.

- ¿Pesa ser hija de un músico tan conocido, a la hora de dedicarte a la música?

- Al principio me pesaba porque es un género diferente el que hago, pero la verdad es que tiene más cosas positivas que negativas. Desde los contactos, hasta que es un músico que la gente quiere también te abre puertas. Esto de poder abrir su show en Vélez estuvo buenísimo y su público es re buena onda.

- Ahora además por primera vez lo invitaste a cantar vos...

- Lo invité a cantar yo, sí. Estuvo buenísimo, la verdad que la rompió, le dio mucha fuerza a la canción. Yo le di tres opciones y la eligió él a esta opción. Le quedó muy bien y le encanta la canción así que estuvo muy bueno.

- ¿Qué escuchabas de chiquita?

- Escuchaba mucho a Julieta Venegas, Marisa Monte, Los Auténticos Decadentes, Pappo, era muy fan de Pappo. Yo lo conocí a Pappo. Mi papá también es muy fan y después de un show de Pappo lo saludé y le dije a mi papá "Pappo es igual a Papá Noel, pero con aliento a vino y pelo negro". Y salió después en los diarios esa frase jaja.

- ¿Qué te inspira?

- Cuando me cuesta inspirarme me gusta ver pelis y leer libros.

- El desamor también inspira mucho...

- Recontra. El 90% de mis temas, sí jaja. Me pasó que hay un tema, por ejemplo, que es para un ex novio mío que durante bastante tiempo no lo toqué porque me dolía, pero ya pasó.

- ¿Y a la hora de armar el set list de un show, cómo vas ordenando las canciones?

- Hay momentos más tranquilos en el show, pero también me pasa que como tengo muchos temas tranquis, trato de mechar mucho para que el show no sea todo tranca, sino para meterle más dinámica. Manu Martínez lanzó su segundo disco de estudio.

- ¿Qué recuerdos tenés de las giras con tu papá?

- He hecho muchas giras y recorridos con mi papá. Me acuerdo una vez que me fui de gira al Sur con él y era justo para mi cumple (20 de agosto). Me acuerdo que hacía tanto frío en el micro porque se había roto la calefacción que dormíamos abrazados, tipo con camperas. Y fue gracioso porque cumplía 19 años y no dormía hace años abrazada a mi papá. Después el año pasado me fui a girar con él, abrí los shows en Europa. Tengo muchos recuerdos.

- ¿Estás logrando lo que te imaginabas de chica?

- Sí, lo estoy logrando, es más creo que no me imaginaba tanto.

