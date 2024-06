La condición del periodista que reemplazará a Marina Calabró para sumarse al programa de Jorge Lanata

Tras nueve años de labor en el programa radial de Jorge Lanata, este viernes Marina Calabró hizo su última columna de espectáculos en el ciclo de Radio Mitre, y trascendió que el periodista que la reemplazará será Augusto "Tartu" Tartúfoli, quien se encuentra terminando la negociación para su desembarco; y aclaró cuál es la condición para que pueda ser parte del envío en cuestión.

En diálogo con un móvil de LAM (América), Tartúfoli contó que fue contactado por la productora de Lanata sin filtro, y sobre su llegada al programa el periodista aclaró: "La voluntad está, las ganas están, pero hay que ver las condiciones. Son dos horas de Panamericana a la mañana, me liquida eso".

Augusto Tartúfoli, el periodista que reemplazará a Marina Calabró en Radio Mitre. Foto: Redes sociales América TV.

Por otro lado, Augusto Tartúfoli dejó en claro que "con lo económico siempre te ponés de acuerdo", por lo que despejó ese factor como un posible conflicto con la producción de Jorge Lanata.

Lo que sí dejó en claro el comunicador como condición es que no es de los que se quedan en la mesa sin "meter bocado" hasta que le toque su columna. "Yo ya estuve en ese mesa, y a mí me gusta pelearme con todos, sea Ritondo o José Luis Espert. Esa es la parte que más me gusta. Jorge (Lanata) sabe que yo hablo de todo. Todo el mundo sabe que Tartu habla de todo. Estuve en TyC Sports, estuve en Intratables", remarcó el periodista que ocupará el espacio que deja vacante Marina Calabró.

Luego, sobre su posible rol como personalidad en el equipo de Jorge Lanata, Augusto Tartúfoli explicó: "Había mucho antiperonismo en esa mesa. Yo soy izquierda exquisita, soy izquierda caviar, y falta esa parte, que le agrega otra cosita".

Por último, el periodista contó que habló con Marina Calabró, y que la columnista le dijo que está encantada de que él sea su reemplazo en el ciclo de Jorge Lanata.