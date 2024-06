Cocineros argentinos vuelve a la televisión y ya hay polémica por los posibles conductores

A tres meses de la despedida de Cocineros argentinos de la TV Pública, se confirmó su regreso a la pantalla. La primicia la dio Ángel de Brito a través de un tweet en el que informó que el renombrado ciclo gastronómico ya tiene contrato firmado con América TV para volver a los mediodías.

“Se firmó hoy el contrato de Cocineros Argentinos con América TV. Vuelven pronto, a las 12. De lunes a viernes”, anunció De Brito en X, antes de ampliar en LAM algunos de los detalles de esta nueva etapa de Cocineros argentinos en el canal de Palermo luego de ese final tan emotivo en la pantalla pública.

Ángel de Brito confirmó en LAM la vuelta de Cocineros argentinos.

Sin dar fechas precisas, Ángel de Brito aclaró que el programa será conducido por Juan Braceli y sus clásicos conductores, también la cocinera Chantal Abad. Aunque agregó que habrá algunas sorpresas en el equipo y añadió que la producción "está hablando con algunos famosos como Jimena Barón, Pedro Alfonso y Paula Chaves".

Al escuchar los nombres de las celebridades que se sumarían al equipo del clásico ciclo gastronómico, hubo discrepancias en el panel de angelitas. “Barón no se lo merece”, opinó Fernanda Iglesias, mientras que Yanina Latorre le levantó el pulgar a Jimena Barón: “Cocina bien y sabe, le gusta”.

La producción de Cocineros argentinos está charlando con Jimena Barón para sumarla al ciclo que se emitirá por América TV.

“Hay un nombre que no entiendo para nada, el de Peter Alfoso”, opinó por su parte el conductor de LAM, y dio a entender que no se imagina a Chaves aceptando la propuesta: “Paula es muy diva y a la mañana no se va a levantar”.

La despedida de Cocineros argentinos de la TV Pública

Cabe recordar que el miércoles 27 de marzo se vio el último programa en vivo en la TV Pública de Cocineros argentinos. “Es un gran momento para agradecerle a la productora, que durante tantos años han pasado muchísimos equipos, que si empezamos a nombrar nos vamos a quedar afuera y no quiero que pase eso”, arrancó Juan Braceli.

Así se despidió Juan Braceli de Cocineros argentinos. Captura TV.

“Creo que ahora nos merecemos este cierre, abrazarnos a todos los televidentes y a todos los que han pasado por el programa, que fue un gran semillero también de productores y productores de TV”, dijo además el cocinero, movilizado. Y dio señales de un posible pronto regreso del exitoso programa.

“Tengo entendido que la productora tiene algunos ofrecimientos y está conversando. Ya se verá hacia dónde irá, cómo se transforma esto. Ahora es momento de decir ´hasta siempre´ y darle un cierre a todo esto en la TV Pública, que fue nuestra casa”, concluyó.