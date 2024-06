2 Minutos festeja 35 años y reversiona sus clásicos con invitados

En noviembre del 2022, a más de 35 años del comienzo de 2 Minutos, comenzó a gestarse un disco que recuerde y reviva los clásicos de esta banda. Con la explosiva salida de “Ya no sos igual” se dio el puntapié inicial por los festejos de la banda liderada por Mosca Velázquez.

Con 11 canciones reversionadas con su estilo único, acompañados por importantes artistas tanto nacionales como internacionales, “La máquina de hacer cagadas” llegó para agrupar aquellos temas clásicos que todos cantamos y celebramos, uno detrás del otro, además de ser una muestra de cariño y admiración de parte de todos los músicos participantes a una de las bandas más importantes e influyentes del género en todo Latinoamérica.

Forman parte de este disco que saldrá en formato vinilo los singles ya difundidos: “Ya no sos igual”, con la colaboración de Die Toten Hosen y Trueno; “Aeropuerto” junto a Los Fabulosos Cadillacs; “Otra mujer” con Mimí Maura; “Lejos estoy” junto a Ciro Pertusi y “Tema de Adrián” con los mexicanos de Enjambre.

2 Minutos lleva más de 35 años de carrera.

“Pandora Box” un clásico del año 2006, que formó parte de uno de sus grandes trabajos discográficos (Un mundo de sensaciones) es el nuevo single que se desprende de este lanzamiento y cuenta con la participación de los reyes de la canción: Los Auténticos Decadentes. Una versión totalmente renovada, llevada al ska en donde los vientos son los grandes protagonistas y que cuenta con un videoclip muy divertido donde además de participar ambas bandas, cuenta con la presencia de los amigos de Kapanga, Dillom y Juan Di Natale entre tantos otros.

MDZ dialogó con Mosca sobre este disco y la historia de la banda en la previa de dos shows que brindarán en Mendoza en el Foxy (viernes 28 y sábado 29 de junio): "Vamos con mucha expectativa y muy contentos", explica Mosca que aclara que "he ido de vacaciones, después de mucho tiempo de no tocar, con mi novia y la pasamos muy bonito hace dos años".

Mosca Velázquez dialogó mano a mano con MDZ.

-La máquina de hacer cagadas… un disco que reversionaron sus propios dueños.

Tal cual, está reeditado por sus propios dueños con invitados. Esa es la definición. Teníamos muchas canciones, nos costó ir eligiendo cuáles reversionar y también dependía de los invitados que se iban a sumar.

-¿Y por qué los invitados que eligieron?

-Fue difícil y fíjate que se tardó porque costó el proceso y todo el trabajo que hubo detrás.

-¿Cómo es la relación con Trueno, con Dillom, que son las nuevas generaciones, por ahí los herederos del rock?

-Muy buena. Me gusta lo que hacen. A nivel guitarras y distorsión, no hay que buscar que sean los herederos, pero tienen otra secuencia y bienvenida sea.

-Muchas de sus canciones de hace 30 años tienen letras que narran una historia que podría ser en la actualidad…

-En nuestro primer disco, a comienzos de 1994, en Valentina Alsina hablo de los jubilados, de crisis sociales y eso puede lamentablemente reflejarse exactamente igual hoy.

-¿Cómo has vivido el proceso y evolución en estos 35 años?

-Ha sido ir creciendo e ir haciendo... Somos una familia díscola por la que ha pasado mucha gente, pero mantuvimos la esencia y nuestra base siempre. 2 Minutos se presentará en Mendoza este 28 y 29 de junio.

-¿Cuál es la deuda que les queda o algo pendiente como banda?

-Ir a Australia o a Japón a tocar.

-¿Y acá en Argentina?

-Acá hicimos todo. Como dice León (Gieco) “de Ushuaia a La Quiaca”.

-¿Y en qué ha evolucionado la banda?

-En que somos unos viejos de mierda. Unos viejos de mierda experimentados.

-¿Cuál ha sido el mejor show que han dado?

-Uno de los mejores fue el que hicimos gratuito al costado del Puente Alsina por lo que significaba.

-¿Y el peor?

-Tengo muchos. Uno en Cemento me acuerdo. Teníamos que probar sonido re temprano y tocábamos a las tres, cuatro de la mañana. Y empezamos a tomar algo y en el momento de tocar yo estaba muy pasado y tocaba siempre la misma canción. Tres, cuatro veces hasta que me quedé dormido en la batería. Todo esto me lo contaron.