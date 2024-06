Mario Massaccesi, el hombre de las noticias que descubrió la fórmula secreta para ser feliz

La Real Academia Española (RAE) define a la resiliencia como la "capacidad de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos", pero es Mario Massaccesi quien conoce en profundidad el verdadero significado.

El periodista tuvo una infancia signada por las adversidades. Sin embargo, a sus 33 años, el comunicador abrió los ojos a otra realidad y comenzó su proceso de sanación. Veinte años de iniciar dicho proceso, encontró la plenitud de su vida. En 2020, en plena pandemia, Mario Massaccesi y la psicóloga Patricia Daleiro, lanzaron el libro Soltar para Ser Feliz. Tras su éxito, ellos fueron por más y se animaron a llevar esta propuesta de "soltar" al teatro, para compartirlo con la gente.

Este sábado 29, Massaccesi y Daleiro estarán presentes en el Espacio Cultural Julio Le Parc. Créditos: EntradaWeb.

Así como en sus libros, este es un espectáculo coral donde se van sucediendo las voces de ambos y las historias personales, algunas muy fuertes, que tuvieron que atravesar para llegar a la felicidad.

Este sábado 29 de junio a las 20.30 h, los mendocinos tienen una cita con el periodista y la psicóloga en la Sala Armando Tejada Gómez, ubicada en el Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz. Guaymallén), para aprender a soltar y ser felices, permitiéndonos reflexionar sobre lo que ya no queremos. Las entradas se pueden adquirir a través de la página EntradaWeb y tienen un costo de $12.000. A este precio, se le deben sumar $1.200 por el Servicio Venta Internet.

Previo a su presentación en la Provincia de Mendoza, Mario Massaccesi dialogó con MDZ Show sobre esta especial propuesta, los momentos difíciles que ha transitado en su vida, y su presente en la televisión.

El periodista conversó con MDZ Show. Créditos: Facebook Mario Massaccesi.

- ¿Cómo surgió escribir este libro entre ustedes? ¿Quién tuvo la iniciativa?

- La propuesta de "soltar" que hemos desarrollado estos años, nació en una cárcel de mujeres que están presas con sus hijos de 0 a 4 años, después por legislación se los sacan. Aquella mañana de mucho frío, después de hacer un conversatorio con las presas, ya de regreso reflexionamos con Patricia acerca de la libertad. Nos preguntamos cuánta gente vemos libre por la calle y sin embargo tienen la libertad de adorno. E incluso, cuántos de nosotros nos creemos libres, pero estamos atados o amarrados a algo que parece que no nos suelta, y no sólo eso, nos ahoga, asfixia, y enferma. En esa charla nos dimos cuenta que estamos presos de mandatos, de relaciones sin amor, de vínculos tóxicos, de culpas, de miedos, de pasados no resueltos, de hijos y hasta de nuestros muertos. Ya en casa y tomando unos mates, fue surgiendo nuestro primer taller de "soltar" que lo hicimos en un centro de jubilados. El resultado de lo vivido fue tan fantástico que lo replicamos en muchos lugares hasta que un día nos llamaron de Editorial El Ateneo para darle forma de libro. La responsable de la editorial nos dijo: "veo gente feliz en sus talleres y este país necesita multiplicar esa felicidad... ¿se animan a escribir la experiencia?". Y ahí surgió "Soltar para Ser Feliz", que ya va por la novena edición. Es un long seller, y luego surgió el teatro, los podcast y los "viajes con sentido".

- ¿Cuál es el punto en común que encontrás entre ser periodista y subirte al escenario de un teatro?

- Creo que hay dos puntos en común: el mensaje y la gente. Ambos son el alma de lo que hago. En la tele, como conductor de noticiero, hablo de lo que le pasa a otros. En cambio, en el teatro hablo de cómo hice para salir de situaciones que dolieron

mucho y por las que sufrí demasiado. Respecto del público, son dos trabajos que no podría hacer si no amara tanto a la gente. Sobre un escenario es más comprometido porque la respuesta es inmediata, hay lágrimas, risas, manos que se entrelazan, ¡hay muchos suspiros!. En la tele, en cambio, salvo por las redes sociales la respuesta siempre es posterior al programa. Hace cuatro años que venimos recorriendo el interior del país con esta presentación y cada lugar es una experiencia distinta. La gente nos espera al final para contarnos sus historias, lo que aún no están pudiendo soltar, lo que se han perdido por no hacerlo. En noviembre de 2020, Patricia y Mario lanzaron "Soltar para ser feliz". Créditos: Facebook Mario Massaccesi.

- ¿Con qué se van a encontrar los mendocinos que los vayan a ver al teatro?

- Nosotros decimos que soltar en el teatro es una experiencia porque invita a reflexionar donde estamos paramos y que necesitamos de hoy para adelante. Se van a reir mucho y la risa es muy liberadora. La presentación tiene mucho humor

acerca de situaciones que nos dolieron mucho en su momento. Patricia, que es psicóloga y master coach, habla de cómo soltó su cáncer, como está soltando a su único hijo de 27 años o cómo hizo para soltar un matrimonio que no fue el que soñaba. Yo hablo de como solté mi niñez trágica o como solté el mandato familiar de que debía casarme y tener hijos. Hay momentos de mucha nostalgia, hay preguntas poderosas que invitan a la reflexión. Y hay ejercicios sobre lo que nos pasa cuando no soltamos.

- ¿La gente participa?

- La gente es el motor de nuestra presentación pero nadie está expuesto. Soltar es un proceso íntimo y personal así que nadie será llamado a hablar u obligado a nada. La idea es que vengan a disfrutar y a divertirse. La risa no anula la reflexión. El comunicador considera que "soltar" es "un proceso íntimo y personal". Créditos: Facebook Mario Massaccesi.

- Leí por ahí que a tus 33 años empezaste tu experiencia de soltar y recién a los 54 encontraste la plenitud de tu vida. ¿Por qué te llevó tanto tiempo este proceso?

- Justamente porque es un proceso que sabemos cuando empieza pero no sabemos exactamente cuando termina. Soltar no es una fórmula y menos aún una aspirina. Soltar es una búsqueda interior, un desafío maravilloso cuyo destino es la liberación de esas cadenas invisibles que nos atan a lo que ya no merecemos. En mi caso fue a los 33 años, pero se puede soltar a cualquier edad mientras estemos vivos. Durante muchos años me juzgué diciéndome que había esperado mucho tiempo hasta que finalmente me di cuenta que cada uno lo hace cuando siente que ya es momento de hacerlo. Vengo de una infancia complicada, siempre esperando el momento oportuno para hablar con mi madre, pero se murió antes y el mañana nunca llegó. Ese día, escuché una frase de mi tía que al despedirla le dijo: “que rápido pasó todo”. Fue el momento más doloroso de mi vida, y al mismo tiempo el mas iluminado. Darse cuenta de lo que ya no queremos es una clave muy valiosa para empezar a soltar.

- ¿Qué soltaste en ese recorrido?

- Uff, tantas cosas. Solté el miedo que paraliza, que durante muchos años bloqueó los sueños que tenía por delante. Solté la vergüenza por haber vivido una infancia triste que no merecía. Solté la culpa porque el verdugo siempre te hace sentir que sos el culpable de lo que te ocurre. Solté el silencio y ponerle palabras a lo que nos pasa es liberador y suele ser el comienzo de la sanación. Las palabras nos permiten identificar lo que nos pasa y a partir de allí podemos pedir ayuda. No podemos transformar lo que no vemos. Solté a la víctima que fui para hacerme responsable de mi vida, cabalgar sobre mis sueños para llegar bien lejos, encontrar la paz interior y recuperar la alegría. Cuando murió su madre, se enteró que su supuesta tía era en realidad su hermana. Créditos: Instagram Mariomassaccesi1.

- Uno de los momentos más importantes de tu vida fue cuando te enteraste que tu supuesta tía era en realidad tu hermana. ¿Cómo fue enterarte de esto?

- Me enteré porque hubo una situación particular que no me cerró. Mi "tía", que no era tía, vive en Francia y en un viaje a Europa incluí Niza en el recorrido para verla después de muchos años, pero estando en la ciudad y muy cerca me dijo que era poco tiempo para vernos y que ella necesitaba por lo menos varios días. Yo estaba de vacaciones con dos amigas y ya teníamos el itinerario pautado, así que dicho encuentro con la "tía" no se concretó. Cuando llego a Argentina, le comento a mi hermana Mónica lo ocurrido y fue allí cuando me reveló que en realidad era nuestra hermana y que nuestra mamá nunca nos lo había podido decir.

Fue un baldazo de agua fría, enseguida la llame y le dije textualmente: "claro que eres mi hermana, aún cuando lo niegue igual lo serías, así que bienvenida a la familia". La noticia me hizo dar cuenta que mi madre no pudo con todo como creía, que también fue vulnerable y que en ese momento hizo lo que pudo. Después me enteré que había sido una imposición de mi abuela porque en aquellos tiempos ser madre soltera era vergonzoso y pesó mas el que van a decir los vecinos. Por eso me gusta mucho la idea de soltar los mandatos porque genera un quiebre en el deseo que los demás tuvieron para con nosotros.

- ¿Estás soltero?

- Elijo estar soltero que es bien distinto. Y lo sigo eligiendo todos los días aunque a veces me replanteo si abrirme a un proyecto de pareja, ahora que soy mas grande, no sería una buena opción, o al menos distinta.

- ¿Disfrutas tu soltería?

- Disfruto de la libertad que te brinda la soltería. Siempre fui muy independiente y me sostengo en lo económico desde que tengo 14 años. Mi sueño de periodista siempre fue viajar mucho y estar a tiro, a cualquier hora para salir de raje adonde

se me necesitara. Es decir que la soltería fue también muy funcional a mis sueños. No tener que dar explicaciones a nadie ni rendir cuenta es como vivir en el paraíso. Además siempre digo que nací en la familia justa porque todos siempre alentaroN esta vida que elegí, jamás me demandaron nada, no reprochan, no piden y se sienten orgullosos de la vida que fui construyendo con mis retazos de vida. Massaccesi conduce actualmente la nueva temporada de "Cuestión de Peso", por Eltrece.

- ¿Por qué elegiste conducir la nueva temporada de Cuestión de Peso? ¿Tiene que ver con tu idea de superación y de soltar?

- Porque me lo merezco (se ríe). Ya era tiempo de desafiarme a algo bien diferente y la oportunidad llegó en el momento justo! Ni lo pensé. Cuando el gerente de noticias me llamó para hablarlo, lo primero que le dije fue “avanza!”. Ni siquiera lo pensé. Las grandes decisiones de mi vida fueron tomadas desde las tripas y desde el corazón, la cabeza siempre aporta el miedo, las dudas, lo que puede salir mal. Así que antes de que mi cabeza entrara en acción ya estaba mi "sí" sobre la mesa. Y fue mucho más hermoso de lo que imaginaba, estoy chocho, me encanta hacerlo, trabajar con Cormillot y familia es de un gran aprendizaje, la producción encabezada por Gabriela Butula es de primera… ¿Hace falta decir que amo a los participantes? Me encanta ser parte de un proceso de salto a la salud en sus vidas.