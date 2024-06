Luego del escándalo en vivo, Ricardo Canaletti contó por qué se fue del programa de Carmen Barbieri

El tenso momento que se vivió entre Ricardo Canaletti y Majo Martino en el programa Mañanísima (El Trece) derivó en una amenaza de renuncia por parte del periodista de policiales.

Todo comenzó el martes, cuando Martino salió al aire desde Estados Unidos para dar detalles de la previa del partido Argentina y Chile por la Copa América. Mientras la periodista hacía su salida, se lo escucha decir al periodista: "¿el próximo partido de la Argentina con quién es? A ver vos, Leo, porque no creo que la nena lo sepa".

Lejos de pasar por alto el comentario, Martino respondió: "Sí, Canaletti. Sí, señor machista, lo sé. Vos la otra vez no estabas Carmen, pero cuando Canaletti se enteró que con Eugenia íbamos a cubrir la Copa dijo: ‘a las chicas mándenlas a cubrir moda a Milán’. Pero te cuento que las mujeres también podemos hablar sobre fútbol y hacer esto". Acto seguido, Martino tildó de "mal compañero" a Canaletti en las redes sociales.

Pero todo no terminó ahí. Este miércoles Canaletti abandonó el programa conducido por Carmen Barbieri y, como era de esperarse, comenzaron a circular rumores de renuncia por parte del periodista.

"Yo no renuncié a nada. No sé de dónde viene eso. ¿Por qué me fui hoy antes? Porque tenía que ir al sexto piso (TN), a la mesa de noticias por el caso Loan, porque había un tema que había que resolver. Y obviamente me fui de Mañanísima cuando ya mi intervención con el tema de la actualidad del día había pasado", comenzó expresando Canaletti en charla con el sitio Primicias Ya, dando por sentado que no renunció al programa conducido por Barbieri.

Luego, en relación al picante cruce que mantuvo con la periodista el día martes, comentó: "Mirá si yo voy a ir cubrir la Copa América. Yo espero que me manden a Roma a hacer una entrevista con el Papa o a reportear a algún tipo de la mafia. Pero algo relacionado con el fútbol, no. En todo caso me lo pago yo", disparó picante.

"Yo no sé si Majo Martino tiene un problema conmigo. Las cosas que le dije cuando estaba allá 'que estaba de vacaciones y todo eso', se lo dije en broma. Si es por eso, la verdad no lo sé porque nunca tuve un problema con ella", concluyó.