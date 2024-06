La tremenda chicana de El Chino de Gran Hermano a Gastón Trezeguet por su defensa a Furia

El último domingo, El Chino abandonó Gran Hermano de manera completamente inesperada, ya que venía de lograr lo que parecía imposible: eliminar a Furia. Justamente por ella, Martín Ku tuvo un tenso cruce con Gastón Trezeguet.



Sucede que el ex participante del reality (en la primera edición) se mostró siempre como un gran defensor de Furia durante el juego. Al enterarse de esto, El Chino lanzó una picante chicana al aire en A la Barbarossa.



Martín Ku visitó el programa de Georgina Barbarossa en Telefe en compañía de su novia, Marisol. Su presencia no fue casual, ya que justamente la conductora le preguntó al ex participante si la discusión con Furia en torno a su pareja había significado un antes y un después. “No, porque yo mentalmente siempre estuve de la misma forma. Tampoco es que fue una reacción desmedida. Para nada”, aclaró El Chino.



“Siempre fui consciente de cada acción que tomé. No es que me desequilibró o algo. Simplemente no me gustaba que dijeran mentiras, que la ensucien gratis y le gritaran en la cara. Son cosas que no van. Ella entró para acompañar. ¿Y le iban a hacer pasar un mal momento? No”, agregó el integrante del grupo autodenominado Los Bros.



Sin duda, la salida de El Chino sorprendió a todos, dado que para muchos era el gran candidato para ganar el juego por haber eliminado a Furia, algo que parecía absolutamente utópico, más cuando había dejado afuera a Virginia tras enfrentarse a una enorme campaña de los ex afuera.



Asimismo, El Chino se cruzó también con Gastón Trezeguet, algo que se veía venir, dado que el panelista del debate había sido no sólo un defensor a capa y espada de Furia, sino que también había sido muy crítico de Los Bros.



“Una cosa de Gastón que a mí me sorprendió mucho: yo pensé que los panelistas iban a ser bastante imparciales, pero lo vi muy fanático, la verdad. ¡Tremendo chupa cul... furioso!”, comentó El Chino, de manera muy picante. “¡No! ¡Es el jefe de la barrabrava de Furia!”, acotó Nancy Pazos. “¡Él gastaba todo su sueldo en Furia!”, cerró Romina Uhrig.