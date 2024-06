La tajante advertencia de Ángel de Brito a Marcelo Tinelli tras el recorte a LAM

El martes de la semana pasada, LAM tuvo un recorte de media hora por la entrevista que emitió canal América de Marcelo Tinelli a Lionel Messi, y ahora Ángel de Brito le pasó factura al gerente artístico con una tajante advertencia.

Mientras entrevistaban en LAM a Marina Calabró para que explique el motivo de su renuncia a Lanata sin filtro (Radio Mitre), Ángel de Brito remarcó respecto a la determinación de su colega: "Yo soy testigo que tu renuncia tiene que ver con lo profesional, más allá de lo personal. Lo venimos hablando desde hace meses, desde que se acortó el programa. Te costó renunciar igual... yo me hubiese ido ese mismo día".

Luego, el conductor no dudó en disparar un filoso dardo contra Marcelo Tinelli y canal América al dejar en claro que no estuvo de acuerdo con que le quiten media hora a LAM para emitir la mencionada nota con el ídolo del fútbol. "Acá cuando Tinelli nos sacó media hora para poner esa nota hermosa con Messi... yo hubiera renunciado. Pero como estaba de vacaciones, lo dejé pasar", deslizó picante Ángel de Brito.

Luego el líder de LAM fue por más y remarcó: "Si a mí me recortan así, me voy. Mañana viene quien quiera que sea el gerente de programación de este canal y me dice 'LAM dura una menos', me voy".

La entrevista de Marcelo Tinelli a Lionel Messi disparó una advertencia de Ángel de Brito. Foto: Instagram @marcelotinelli.

En ese momento, Marina Calabró le recordó que Marcelo Tinelli es el gerente artístico de canal América. Entonces Ángel de Brito redobló su sarcasmo al argumentar: "Quien quiera que sea. Marce ahora está boxeando... viendo allá los partidos (refiriéndose a la Copa América). Acá todos los días llama uno distinto, hay muchos gerentes".