El dolor de Las Trillizas de Oro al recordar a Geñi, la hija de Maria Eugenia fallecida hace seis años

A seis años del fallecimiento de Eugenia “Geñi” Laprida, la hija mayor de María Eugenia, Las Trillizas de Oro conmovieron a todos con un sentido y doloroso posteo de Instagram en el que recordar a la artista plástica.



Geñi Laprida tenía 34 años cuando un cáncer de mama terminó con su vida. Ahora, con una foto de ella, Las Trillizas de Oro eligieron recordarla con un hermoso posteo en el feed de su cuenta de Instagram. “Seis años sin vos, Geñi. Te extrañamos cada vez más. No pasa el tiempo, pero te encontramos todos los días en Cesitar y Cala. Eso nos da paz para seguir”, escribieron.

Las Trillizas de Oro recordaron a Geñi, la hija de María Eugenia.



Cuando ocurrió el momento más doloroso para ellas, fue María Eugenia, la madre de Geñi, quien prononció las primeras palabras públicas. “Desde que me levantó hasta que me voy de acá unas cuantas horas en las que estoy distraída”, comenzó diciendo en aquella ocasión.



“Y el tiempo que tengo que pasar, me lo dice mucha gente que pasó por lo mismo, lo tengo que pasar lo más sano posible, porque tengo tres chicos más, y tengo esos dos nietos por los que tengo que estar bien”, agregó María Eugenia.



En Vino para Vos, el programa que conduce Tomás Dente en la pantalla de NET, María Emilia también habló de la dolorosa partida de Geñi. Su palabra es tan especial ya que era la madrina de la artista plástica.

María Eugenia y Geñi Laprida.



“Cuando nace Geñi, que fue la segunda, era tal la devoción que teníamos con ella todos porque era lo contrario a mi hija Mili, que nunca se reía”, contó María Emilia en la profunda e íntima charla con Tomás Dente.



“Llegó esta gorda que pesó 4,500 kilos y casi la mata, en la nursery la nariz le llegaba a la camieta. Era un sol, simpática, ruidosa”, añadió en aquella entrevista en la que expresó el sentir no sólo de ella, sino de Las Trillizas de Oro.