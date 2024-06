Florencia Regidor le hizo un duro reclamo a Mauro de Gran Hermano en la cara: “Vos a mi me…”

Los coletazos de la temporada más extensa de la historia de un Gran Hermano continúan latentes, con derivaciones interminables de todo lo que sucede y aconteció en la casa más famosa. Así se produjo un encontronazo entre Florencia Regidor y Mauro D’Alessio.

La tensa situación se experimentó en A la Barbarossa, el ciclo matutino de Telefe, donde se destacó la presencia de Martín Ku, que se sentó en el living, junto a su novia, para analizar su sorpresiva eliminación, que se produjo el domingo en esa placa muy caliente con Bautista Mascia y Nicolás Grosman.

En ese interín, Flor increpó a Mauro por sus comportamientos a la hora de las nominaciones e incluso lo tildó de traidor. Todo comenzó cuando Gastón Trezeguet incomodó al Chino: “Cuando los vieron complotando en el SUM, a un nivel exorbitante, ¿sintieron que esa cena los expuso mucho? ¿Cómo te dio la carita para enfrentarlos después?

“No siento que nos haya expuesto el juego. Siempre fuimos transparentes en el juego…”, respondió el reciente eliminado. Así, Mauro intervino con un reclamo: “El que más afectado se vio por todo ese complot fui yo”. El ex ‘novio’ de Furia añadió: “Yo me crucé con Emmanuel. Me decía: ‘Vos sos un Bro, vos sos un Bro’. Ahí me empecé a pelear con Emmanuel y con Furia. Una semana y media después me fui…”.

En ese instante, Regidor interrumpió con una fortísima acusación contra D’Alessio, a quien miró a la cara y le exclamó con total seguridad y sinceridad: “Igual fuiste un Bro porque a mí me recagaste votando”. Esa frase resonó en el estudio, que estalló de asombro.

Flor lo cruzó a Mauro.

Flor Regidor increpó a Mauro D'Alessio

Mauro se defendió y la contradijo: “Yo te voté como vos me votaste a mí”. Eso activó otro intercambio picante de Florencia: “Yo te voté porque vos eras Bro. Tenías el contrato ahí. Entonces dije ‘yo lo voto’, así entrábamos los dos a placa. Si yo no lo votaba, no entraba”.