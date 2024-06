Rolando Barbano, en el ojo de la tormenta: una reconocida vedette reveló su pasado caliente con el periodista

Parece que la controversia persigue a Rolando Barbano desde que optó por no dedicarle su premio Martín Fierro por "Columnista policial/ judicial" a Marina Calabró, tal como lo hizo su expareja cuando recibió la estatuilla por "Columnista de espectáculos" aquella noche.

El periodista fue abucheado por los presentes en aquella ceremonia y también recibió críticas en las redes sociales. Si bien, al otro día, el panelista de Radio Mitre aclaró que ya no tiene ningún vínculo amoroso con su colega, la polémica continúa y ahora, una vedette lo embarró más al comunicador.

El periodista ganó en la terna "Columnista policial/ judicial".

Hace pocos días, Mónica Farro estuvo de invitada en Intrusos y terminó contando una inesperada situación que vivió con Rolando Barbano. Y es que en un momento del programa, Guido Záffora le hizo una importante consulta a la vedette.

"Ah, pará, me acordé de algo. ¿Rolando no gustaba de vos?", preguntó el panelista de Intrusos; y ella entre risas le respondió: "¡Sí! Pasó una historia que Marina (Marina Calabró), durante años, me mandaba mensajitos diciéndome que yo le enviara un audio que después se lo pasaban a Barbano en la radio y lo jodían, con Lanata (Jorge Lanata)".

Esto fue lo que contó Mónica Farro sobre Rolando Barbano en Intrusos

Luego, Mónica Farro reveló: "Era todo muy sexy, yo decía tipo 'Barbano, acá te estoy esperando', durante años fue así, era muy gracioso. Ocurrió hace tiempo. Yo no sé qué le decían en la radio, pero creo que lo jodían porque yo sería como su fantasía. Y le mandaba audios, pero yo no sabía quién era, tampoco le conocía la cara, pero eran cosas sexy. Era divertido, en tono de broma".

Además, le consultaron a la vedette si Barbano "era su tipo", pero Farro dijo que no.