Julieta Poggio reveló la dolorosa situación que le tocó vivir y compartió su reflexión

Julieta Poggio compartió una emotiva reflexión luego de que le tocara vivir una dolorosa situación. La ex Gran Hermano utilizó sus redes sociales para contar un episodio que le tocó vivir de cerca. Entre lágrimas, Julieta contó detalles de lo sucedido y como esto le ayudó a reflexionar.

En la publicación, Poggio se mostró con los ojos llorosos y aseguró que vivió un fuerte episodio. "Buen lunes para todos. Nunca soy de hace estas cosas", comenzó expresando.

"Hoy hubo una simple situación que me hizo replantearme por todas las pelotudeces que me quejo día a día. Fui a coserme las cortinas de pelo y había una chica probándose pelucas porque no tenia pelo, no me pude contener y decirle lo hermosas que le quedaban todas", agregó.

Fuente: Instagram @poggiojulieta.

"No hay nada tan real como la frase 'valoramos lo que tenemos cuando lo perdemos'. Valoremos, agradezcamos, aprovechemos, las cosas simples, sentirnos BIEN, nuestro laburo, digámonos cosas lindas cuando nos vemos en el espejo", reflexionó.

"Ojalá les sirva solo para pensarlo y arrancar más arriba la semana", sumó para finalizar.