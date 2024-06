El recuerdo de Candelaria Tinelli sobre uno de los momentos más duros de su vida

Hace tres años, Soledad Aquino, la primera esposa de Marcelo Tinelli y madre de dos de sus hijas, paralizó los corazones de su familia al atravesar un dramático momento que la tuvo al borde de la muerte luego de un trasplante de hígado. Ahora, Candelaria Tinelli recordó aquella situación.



A raíz de serios problemas de salud, Soledad Aquino tuvo que someterse a un trasplante. Cuando todo parecía marchar bien, su organismo lo rechazó y todo se complicó: sufrió dos paros cardíacos y su familia llegó a creer que no podría sobrevivir.

Chat de Candelaria Tinelli y Soledad Aquino.



Ahora, con la emoción a flor de piel, Candelaria Tinelli recordó aquel momento compartiendo una breve conversación con su madre, en la que ella le pedía una foto que retrata cómo vivieron aquellos días de mucho sufrimiento.



“Ya son tres años de volver a la vida. Me parece un acto de ficción que jamás viví. ¿Me pasás fotos? A mí por el teléfono cho... se me borraron todas”, le pidió Soledad Aquino a Candelaria Tinelli, quien le respondió con toda la emoción del mundo, describiendo cómo pasaron aquel momento junto a su papá, Marcelo Tinelli.



“El mejor día de mi vida. Me acuerdo de estar tirados en el piso de la Trinidad con papá, llorando los dos a mares”, le respondió Candelaria Tinelli, quien compartió unas historias de Instagram que conmovieron a todos.

Candelaria Tinelli eligió una canción de Tini Stoessel para recordar uno de los momentos más duros de su vida.



Fue así como la hija de Marcelo Tinelli eligió compartir la canción “Pa”, del último disco de Tini Stoessel. “Faltan pocos días para que se cumplan tres años del trasplante de mamá y este tema me toca el alma y me lleva a ese momento”, escribió.



Asimismo, Candelaria Tinelli publicó la foto que su madre le había pedido, junto a un hermoso mensaje. “Y lo lograste luchando mucho. Hasta los médicos quedaban sorprendidos con tu fuerza”, expresó la joven.